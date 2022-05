"Opium": Mann ey, sehr weißrussisch klingt das nicht!

(c) Alex Gotter / Werk X

Die Minitragödie „Opium“ schildert tristen Alltag in Belarus. Im Werk X.

Die E-Geige fräst, das Schlagzeug wummert. Wie um zu signalisieren: Es wird ernst, es wird hart. Oder, Gott bewahre: politisch. So angriffig wie die lärmige Ouvertüre von Maxim Rainer und Fritz Rainer geriet „Opium“, das am Mittwoch im Werk X Premiere feierte, dann aber nicht. Die Band am Bühnenrand hielt sich nach dem akustischen Übergriff zu Beginn weitestgehend zurück. Auch sonst war die deutschsprachige Erstaufführung eines Stücks des belarussischen Autors Witalij Korolew weniger konfrontativ, als man angesichts des Programmtextes – „Armut, Verzweiflung, Gewalttätigkeit“ – hätte annehmen können.