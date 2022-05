Das Potenzial der Digitalisierung verstehen

(c) Maria Savenko/Shutterstock

Ziel des Masterlehrgangs ist es, politische Expertise, technisches Wissen und Kommunikations-Know-how in einem Kompetenzprofil zu bündeln und weiterzuentwickeln.

Masterlehrgang. Technologie Kommunikation, Politik und Wirtschaft verknüpfen und strategisch planen.

Digitalisierung ist omnipräsent. Allein 33.700.000 Ergebnisse spuckt die Suchmaschine Google für den Begriff aus. Viele Ergebnisse, viel Information und alles klar? Wohl kaum. Denn Digitalisierung ist komplex und kompliziert. Zwar hat die Coronapandemie für einen gewaltigen Digitalisierungsschub auf allen Ebenen gesorgt, dennoch – vieles entwickelte sich aus dem Gebot der Stunde, nicht alles war strategisch bis ins Kleinste durchdacht und geplant. Und nicht alles wurde verstanden.

Themenbereiche bündeln

Genau darum geht es aber, weiß Peter Grabner, Leiter des Masterlehrgangs Digitalisierung, Politik und Kommunikation und Leiter des Fachbereichs Angewandte Politikwissenschaft: „Technologie, Kommunikation, Politik und Wirtschaft – Themen, die heute oftmals noch getrennt betrachtet werden – gilt es, zusammen strategisch zu denken, zu entwickeln und zu planen“, und steckt damit das Alleinstellungsmerkmal dieses viersemestrigen Studienangebots ab.

Digitalisierung erklären

„Die technologische Entwicklung beschleunigt sich exponentiell. Es wird künftig immer häufiger die Aufgabe sein, etwa von Pressesprecher*innen oder Mitarbeiter*innen eines CEO, technologischen Fortschritt zu erklären. Um das professionell zu bewältigen, braucht es die Verknüpfung dieser Bereiche. Das gilt für die Privatwirtschaft, aber insbesondere für das politisch-administrative System“, betont er. Die Studierenden kommen insbesondere aus diesen Bereichen, etwa aus Kabinetten, Ministerien, Interessensvertretungen und großen Unternehmen.

KI, Blockchain, Big Data

„Wir beschäftigen uns einerseits auf Basis einer soliden technischen Grundausbildung mit Themen wie künstlicher Intelligenz, Blockchain und Big Data und andererseits mit einem modernen Ansatz für externe und interne Kommunikation“, erläutert Grabner die Inhalte des Studiums. So erlangen die Studierenden ein tiefgehendes Verständnis für moderne integrierte Kommunikation als Grundlage für gut aufgestellte und resiliente Kommunikationsabteilungen, etwa in Newsroom-Organisationen.

Lehrgangsleiter Peter Grabner. (c) FH Campus Wien/Schedl

„Digitale Demokratie“

Am Lehrplan stehen auch Angewandte Politikwissenschaft, politische Systemlogik oder etwa kybernetisches Management. Die Studierenden setzen sich zudem mit Bürger*innenbeteiligung und dem Spannungsfeld zwischen Technik und Gesellschaft auseinander, um ihren Beitrag zur Realisierung digitaler Potenziale zu leisten. Ethik und Recht nehmen einen zentralen Stellenwert im Curriculum ein und liegen allen Themenfeldern zugrunde.

Masterarbeiten

So spiegeln die Bandbreite der Masterarbeiten sowohl die Vielfalt der Themen des Masterlehrgangs, als auch deren Verknüpfung wider. Sie reichen von der Herausforderung des Breitbandausbaus über Digitalisierung im Personalmarketing bis hin zum Einfluss von Verschwörungserzählungen auf das Vertrauen in die Bundesregierung und ihre Maßnahmen.

Politikwissenschaft

Der Fachbereich Angewandte Politikwissenschaft ist Teil des Departments „Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik“ und lehrt und forscht an der Schnittstelle von Verwaltung, Politik und Gesellschaft. Die Masterlehrgänge „Führung, Politik und Management“ sowie „Digitalisierung, Politik und Kommunikation“ fokussieren auf den öffentlichen Bereich an der strukturellen Koppelung von Politik und Verwaltung. Der interdisziplinäre, englischsprachige Masterlehrgang „International Relations and Urban Policy“ erweitert diese Thematik um den Bereich internationaler Diplomatie.