Das von CNN verifizierte Überwachungsvideo aus dem Raum Kiew, sorgt für Entsetzen. Eine kleine Gruppe Soldaten plündert einen Autohändler. Der Besitzer und ein Wachmann sprechen mit ihnen und gehen weg. Dann werden sie von hinten erschossen.

Ein weiterer Fall von möglichen Kriegsverbrechen russischer Soldaten in der Ukraine sorgt derzeit für Aufsehen. Denn es gibt ein Video aus mehreren Perspektiven von den Vorkommnissen am Rande Kievs. Der US-Sender CNN hat Überwachungsbilder veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie russische Soldaten zwei unbewaffnete Zivilisten in den Rücken schießen. Das Beweismaterial wird von den ukrainischen Behörden gesichtet, es wird wegen Kriegsverbrechen ermittelt.

Beide Zivilisten kamen ums Leben, CNN hat die Identität der beiden Männer identifiziert. Es handelt sich einerseits um den Besitzer des Fahrzeughandels, den die russischen Soldaten plünderten, andererseits um einen 68-jährigen Wachmann.

„Es waren Scharfrichter“, sagte die Tochter des Wachmanns zu CNN. „Es war grauenhaft, weil mein Vater ein Zivilist war, er war 68, ein friedfertiger, unbewaffneter Mann“.

Die Videoaufnahmen stammen vom 16. März, also aus der Zeit, in der noch heftig um die Vorstädte Kiews gekämpft wurde. Das Autohaus liegt an einer der Haupteinfahrtstraßen in die ukrainische Hauptstadt. Doch es sind keine kriegerischen Handlungen oder gar Schusswechsel, die hier eine Reaktion der russischen Soldaten erzwungen hätte. Das Video zeigt eindeutig, wie die Männer den Soldaten den Rücken zuwenden und gemächlich weggehen, ehe zwei der Soldaten ihre Gewehr anlegen und ihnen in den Rücken schießen.

CNN behauptet, das Video verifiziert zu haben. Nach Recherchen des dpa-Faktencheckteams ist das Video plausibel. Auch die BBC berichtete über den Vorfall. Die Szenen sind von mehreren Kameras aus unterschiedlichen Perspektiven aufgezeichnet - ohne Ton. Doch die Bilder sind klar. Fünf russische Soldaten versuchen auf das Betriebsgelände zu gelangen. Sie schießen auf Schlösser und zerbrechen Glasscheiben. Als der Besitzer mit erhobenen Händen auf sie zugeht, stoppen sie ihn und durchsuchen ihn anscheinend nach Waffen. Auch der 68-jährige Wachmann kommt hinzu und wird ebenfalls durchsucht. Es gibt ein kurzes Gespräch, bevor sich die Zivilisten abwenden und weggehen. Zwei der Soldaten legen in der Folge das Gewehr an. Die beiden Opfer werden in den Rücken getroffen, fallen zu Boden. Der Wachmann kann noch einmal aufstehen. Es gelingt ihm, einen Raum zu erreichen. Zu sehen ist, wie er ein Handy benutzt. Auch diese Szene wird von einer Kamera festgehalten. Zu sehen ist auch, dass der Mann viel Blut verliert. Er stirbt den Berichten zufolge später an seinen Verletzungen.

Die Tochter des Wachmanns hofft darauf, dass die verantwortlichen Soldaten vor ein Gericht kommen. „Ich hoffe auf ein internationales Gericht. Ich hoffe, dass nicht nur die Ukraine, sondern die ganze Welt von diesen Verbrechen erfahren wird."

Erster Kriegsverbrechen-Prozess

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat am Donnerstag unterdessen den ersten Prozess wegen Kriegsverbrechen gegen einen russischen Soldaten angekündigt. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Büros der Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa wird ein 21-jähriger Russe beschuldigt, aus dem Fenster eines gestohlenen Autos heraus einen Zivilisten getötet zu haben, der Zeuge des Diebstahls war.

Nach einem Angriff auf seinen Konvoi in der Nordukraine am 28. Februar wollte der Soldat den Angaben zufolge mit vier Kameraden in dem gestohlenen Auto fliehen. Der 62-jährige Zivilist war demnach mit seinem Fahrrad unweit seines Hauses im Dorf Tschupachiwka unterwegs. Er war nicht bewaffnet.

Der Staatsanwaltschaft zufolge schoss der 21-jährige Wadim Schischimarin auf Befehl eines seiner Kameraden auf den Mann, weil dieser Zeuge des Diebstahls war. Schischimarin befindet sich in ukrainischer Haft, ihm droht eine lebenslange Haftstrafe wegen Kriegsverbrechen und Mord.

Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf hielt auf Antrag Kiews am Donnerstag eine Sondersitzung zur Lage der Menschenrechte in der Ukraine ab. In der Ukraine werden nach UNO-Angaben seit Beginn des russischen Angriffskriegs "ungeheure Menschenrechtsverletzungen" begangen. Das sagte die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, zum Auftakt der Sondersitzung. "Mein Büro untersucht weiterhin Vorwürfe von Verstößen gegen die internationalen Menschenrechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht, von denen viele auf Kriegsverbrechen hinauslaufen können."

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hatte Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat wegen des Ukraine-Kriegs im April ausgesetzt. Moskau hatte unmittelbar danach seinen Austritt aus dem Gremium erklärt.

