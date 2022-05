Kendrick Lamar: Jetzt wird Hip-Hop spirituell

Kendrick Lamar begeistert nach fünf Jahren der Stille mit seinem 5. Album „Mr. Morale & The Big Steppers“. Ein grandioser Mix aus Opulenz und Kargheit, dichte Sprachbilder und die Einbeziehung des Autors Eckhart Tolle überzeugen.

Wenn Kontraste kollidieren, dann ist Kunst verlässlich spannend. So auch im Hip-Hop, zumal der mittlerweile auf eine Historie von viereinhalb Jahrzehnten zurückblicken kann. Im Rahmen dieses ursprünglich afroamerikanischen Genres trafen sich Kunst und Kriminal, Rap und Rock, politische Rechtschaffenheit und individueller Wahnsinn. Kendrick Lamar, der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Rapper aus dem Ghetto von Compton sorgt nun auf seinem fünften Album für breites Erstaunen. Er dockt nämlich an Eckhart Tolle, einen spirituellen Denker an, der für die einen eine Art Guru, für die anderen eher ein geschäftstüchtiger Esoteriker ist.

Die Stimme des deutschstämmigen, im kanadischen Vancouver lebenden Autors ist an einigen Stellen des neuen Albums zu hören. Zu dramatischen Streichern etwa in „Savior (Interlude)“. Die Altmännerstimme, Tolle ist 74, legt den Finger auf einen wunden Punkt der afroamerikanischen Erfahrung, die leider immer noch in vielen Teilen der USA von Bildungsferne und Armut geprägt ist. „If you derive your sense of identity from being a victim, let´s say bad things went down to you when you were a child. And you develop a sense of self that is based on the bad things that happened to you.”