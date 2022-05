"Die Presse" zum Hören: Vom Unheimlichen der Gegenwart

Dana Grigorcea

1979 in Bukarest geboren, Studien in Gent und Brüssel. Ihr Roman „Die nicht sterben“ (Penguin Verlag) wurde 2021 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Dana Grigorcea schreibt seit 2003 auf Deutsch und lebt mit ihrer Familie in der Schweiz. Sie engagiert sich in der Bewegung „Rezist“ gegen Korruption in Rumänien.