Was Pflegekräfte aus dem Ausland abschreckt

Interview. Warum wir endlich darüber reden müssen, was Pflege sein soll, erklärt GesundheitsökonominMonika Riedel.

Die Presse: Für die Pflegereform gab es viel Lob – zu Recht?

Monika Riedel: Es ist mehr, als ich mir nach der kurzen Amtszeit des Ministers erwartet habe. Dass man zuerst die Personalfrage angeht und die langfristige Finanzierung nach hinten schiebt, ist bei der Dringlichkeit der Probleme die richtige Herangehensweise. Gerade für eine Gruppe ohne große Lobby wie die Pflege ist es wichtig, vor den Verhandlungen zum Finanzausgleich Pflöcke einzuschlagen. Und auch wenn eine Milliarde Euro viel erscheint, muss man bedenken: Durch den hohen Anteil an Personalkosten in der Pflege fließen pro investiertem Euro zirka 70 Cent wieder in die öffentlichen Kassen, hauptsächlich in die Sozialversicherung, zurück.

Und wo sehen Sie Lücken?

Die gibt es natürlich. Um die gefühlte Personalnot zu verringern, sollte man die täglichen Abläufe mehr erleichtern können. Oft gibt es immer noch folgende Situation: Eine mobile Pflegerin soll jemanden betreuen, der am Freitag aus dem Spital entlassen wurde. Für manches braucht es dann aber erst einen Hausarzt für Verordnungen, damit die Pflegerin tätig werden kann. In der Praxis wird sogar das, was hier gesetzlich möglich ist, oft nicht ausgeschöpft, weil die Krankenversicherung auf ärztlicher Verordnung besteht.

Die Reform erweitert zwar die Kompetenzen für Pflege(fach)assistenten. Aber nicht für den gehobenen Dienst – das war ja Ihr Beispiel. Man hört, die Ärztekammer habe ein Veto eingelegt.

Es würde mich nicht wundern.

Der Pflegewissenschaftler Martin Nagl-Cupal hat in der „ZiB2“ kritisiert, dass der gehobene Dienst bei der Reform außen vor gelassen wurde. Finden Sie das auch?

Abgesehen von den Kompetenzen profitieren sie genauso. Natürlich kann man fordern, vor allem in die oberen Ausbildungsstufen zu investieren. Aber eine Diplomausbildung ist nicht für alle Tätigkeiten der Pflege nötig. Gibt es mehr Personal aus den unteren Stufen, entlastet das auch die Diplomierten.

Die Reform soll auch die Anstellung von ausländischen Pflegekräften erleichtern. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Migration. Wie wichtig ist Zuzug?

In Deutschland gibt es Studien, die zeigen, dass es große Probleme bei der Zusammenarbeit von einheimischen Pflegekräften und solchen aus dem Ausland gibt. Beide Seiten sind unglücklich, weil die Vorstellung davon, was Pflege ist, sehr unterschiedlich ausfällt. Die Migrantinnen sind oft akademisch gebildet und gewohnt, Dinge zu tun, die bei uns nur die Ärzte dürfen, und sie fühlen sich unter Wert gehandelt. Gesehen hat man das während der Finanzkrise: Damals kamen Pflegekräfte aus Spanien nach Deutschland, kehrten aber frustriert zurück. Der deutschsprachige Raum ist punkto Akademisierung hintennach. Generell muss man sich aber fragen, ob man mit der Abwerbung von Pflegekräften nicht in den Herkunftsländern einen Braindrain verursacht. Laut Gesundheitsregister kommen bei uns die meisten Pflegekräfte aus Ländern, die selbst einen Mangel haben.

Die Reform rührt das System der Pflege nicht an. An welchen Schrauben des föderalen Komplexes müsste man drehen?

Wir haben nicht ein Pflegesystem, sondern neun. Wenn ich in Wien eine demente Mutter habe, kann ich sie tageweise in ein Betreuungszentrum geben, lebe ich auf dem Land, finde ich oft nicht einmal in der Bezirksstadt eines. Wir brauchen einen einheitlicheren Maßstab. Am ehesten setzt man so etwas im Kontext mit der Verteilung von Geld durch, also beim Finanzausgleich. Dessen Aufteilungsschlüssel berücksichtigt übrigens überhaupt nicht, wie viele Pflegebedürftige es im jeweiligen Bundesland gibt. Das müsste man ändern. Und wir müssen darüber reden, welche Pflegeleistungen der Staat anbieten will. Definierte Ansprüche gibt es nur beim Pflegegeld, nicht bei den Leistungen – hier bekomme ich mehr, wenn ich Angehörige habe, die für mich streiten. Und generell: Was hilft mir das Geld, wenn es nicht genug Personal für die Pflege gibt?

Ist das ein Plädoyer für mehr Sachleistungen?

In anderen Ländern sind Pflege und Gesundheitswesen oft stärker verzahnt. In Holland und Frankreich ist die Langzeitpflege daheim eine Leistung der Krankenversicherung und damit eine Sachleistung. Eine stärkere Orientierung an Sachleistungen wäre bei uns auch sinnvoll. Und ja, es stimmt schon, dass manche Länder – Europas Norden – mehr für Pflege als Österreich ausgeben. Diese Länder haben aber meist niedrigere Gesundheitsausgaben, sodass die Summe sehr ähnlich wie bei uns ist.

War das indirekt ein Plädoyer für mehr mobile Pflege?

„Ambulant vor stationär“ heißt es seit vielen Jahren. Maßnahmen dazu erkenne ich in der Reform nicht. Aber das ist nur bedingt ein Vorwurf an den Minister. Das müssen die Länder umsetzen, es könnte aber Teil der Verhandlungen zum Finanzausgleich sein.

ZUR PERSON Monika Riedel forscht am Institut für Höhere Studien in Wien zu Gesundheitsökonomie und -politik. Sie ist IHS-Sprecherin für das Thema Pflege und hat mehrere Studien dazu verfasst. [ Carl Anders Nilsson ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.05.2022)