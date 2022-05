Der Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Aram Hanna, warnt vor einer Rückkehr der Jihadisten in Syrien.

Der sogenannte Islamische Staat (IS) verstärkt seine Aktivitäten. Er versuchte etwa, gefangene Gesinnungsgenossen in Hasakah zu befreien. Wie gefährlich ist der IS?

Aram Hanna: Die Lage in Hasakah war sehr gefährlich. Dort waren 5000 IS-Kämpfer inhaftiert, die meisten von ihnen Anführer. Wären sie befreit worden, hätte der IS neue Strukturen aufbauen können. Er will wieder ein eigenes Gebiet erobern. Wir haben das mit aller Kraft verhindert. Für die vielen Tausenden gefangenen IS-Kämpfer und ihre Angehörigen in den Camps muss endlich eine internationale Lösung gefunden werden. Es gibt hier in der Region Menschen, die noch immer so denken wie der IS. Und wegen der wirtschaftlichen Probleme schließen sich mehr Leute als bisher den IS-Schläferzellen an. Wir tun alles, um den IS zu besiegen, zusammen mit der internationalen Koalition. Aber klar ist: Mit dem IS ist es noch nicht vorbei.