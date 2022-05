Wie der Mensch der Armut entkam

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Das war einmal. Aber wer hätte gedacht, dass die frühere Verwendung von Harken oder Pflug darüber entscheiden, ob Frauen heute in der Arbeitswelt diskriminiert werden? • Getty Images

Warum dauerte die ökonomische Eiszeit 99 Prozent der Menschheitsgeschichte? Was entfesselte weltweites Wachstum und regionale Ungleichheit? Der Ökonom Oded Galor legt die erste umfassende Theorie der Wirtschaftsentwicklung von den Anfängen bis heute vor. Hilft sie, unsere Probleme zu lösen?

Frauen sind benachteiligt? Der Pflug ist schuld. Früher war es nämlich so: Wo unsere Vorfahren ihren Acker mit Hacken und Harken umgruben, wie es in Nordeuropa oft der Fall war, mischten die Frauen gleichberechtigt am Feld und im Stall mit. Bei harten und steinigen Böden aber, wie meist in Südeuropa oder dem Nahen Osten, spannte man Pferde oder Ochsen vor Pflüge. Das erforderte Manneskraft, die Frauen blieben im Haus, die Rollen waren klar verteilt. Mit dem Ergebnis, dass in diesen Regionen bis heute weniger Frauen berufstätig sind und es noch viel seltener in Vorstandsetagen schaffen. Und Migranten von dort dies bis in die dritte Generation auch für ganz richtig halten.

Eine kühne These? Die dänische Ökonomin Ester Boserup stellte sie 1970 auf, und seitdem fanden sich dafür viele Belege. Das Beispiel zeigt: In der Wirtschafts- und Sozialgeschichte liegen die Fakten nicht an der Oberfläche, im hellen Licht. Es geht nicht um Krönungen, Kriege, Aufstieg und Fall von Imperien, sondern um untergründige Tendenzen, versteckte Zusammenhänge, die sich nur schwer ordnen und zum großen Bild fügen lassen.