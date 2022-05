Ablasshandel an der Tankstelle

Müssen wir uns fürs Autofahren und Heizen auch bald CO2-Rechte kaufen? Besser nicht. Der Emissionshandel der EU ist schlechter als sein Ruf.

Die Katze ist aus dem Sack: Ab 2035 werden in der EU keine Autos mit Benzin- und Dieselmotoren mehr zugelassen. So will es nicht nur die EU-Kommission, auch Paris und Berlin stünden nun mehrheitlich hinter der Idee, wie Medien dieser Tage kolportiert haben. Um die anhaltend hohen Treibhausgasemissionen im Verkehr zu drücken, kann und will sich Europa aber nicht auf das umstrittene Verbot der Verbrenner verlassen. Autofahren soll schon bald deutlich teurer werden – die Frage ist nur, wie.