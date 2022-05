Walk of Häme

Walk of Häme

Oder: Warum man gar keine IT-Abteilung braucht, um Handyfotos zu löschen.

Haben Sie schon umgestellt? Von Sonnenblumen- auf Olivenöl? Von Erdgas auf erneuerbare Energie? Von vier auf zwei Räder? Wahrscheinlich nicht, weil: hätte, hätte Lieferkette. Fahrradteile sind ebenso schwer zu bekommen wie Wärmepumpen oder bestimmte Spielkonsolen (die PS5 von Sony gehört inzwischen zur Gruppe der Fabelwesen wie Einhorn, Elf und Drachen, deren Existenz nur im Märchen gesichert scheint).

Der dringende Rat an alle, die in die Politik gehen bzw. die in der Politik bleiben wollen: Verzichten Sie künftig auf das Mobiltelefon! Es lenkt nur von der Arbeit ab, passt ohnehin nicht zur Würde des Amtes und bietet eine große Gefahr für schwerwiegende Verwicklungen bis hin zum Rücktrittsgrund. Nicht nur Chats, die besser nicht ans Licht der Öffentlichkeit kommen, und versehentlich offen gebliebene Erwachsenen-Seiten sind eine weithin unterschätzte Gefahr, sondern etwa auch In-App-Käufe auf Parteikosten bei Handy-Spielen (soll schon vorgekommen sein) sind inzwischen weit gefährlicher als eine auslaufende Legislaturperiode oder schlechte Umfragewerte. Ein altmodisches Vorzimmer, bei dem man jederzeit angerufen werden kann, ist da das Mittel der und zur Wahl.