König Karl und die Claqueure

Na, die trauen sich was, die neuerdings de facto wieder zu Schwarzen umgefärbten türkisen Truppen.

So hieß es im Vorfeld der Krönungsmesse für König Karl in der roten Hochburg der grünen Mark. Es spielte praktisch alle Farben beim ÖVP-Jubelfest im traditionell bunten Graz, und es fehlte eigentlich nur die Regenbogenfahne wie beim Eurovision Song Contest in Turin.



Und natürlich Elke Kahr. Hätte die dunkelrote Rathaus-Chefin und Tito-Adorantin den Ehrenvorsitz übernommen wie beim Grazer Opernball, hätte sie sich beim Spagat aber womöglich überdehnt. So breit ist die viel gerühmte steirische Breite doch nicht.



An Claqueuren mangelte es nicht. Wobei die Ovationen weniger frenetisch ausfielen wie beim letzten ÖVP-Jubelfest vor neuneinhalb Monaten in St. Pölten, als Fürstin Johanna König Sebastian euphorisch um den Hals gefallen war. Der Ex-Monarch stellte sich nach einer Audienz bei der „Krone“ kurz zur Übergabe von Krone und Szepter ein, um bald zu entschwinden – in die „Silikonfirma“, wie er die Oma einer Freundin zitierte. Als Primus inter pares unter den ramponierten Granden, die ihn auf den Schild gehoben hatten, nahm sich Fürst Hermann den Neuen aus den Babenberger-Stammlanden Wien und Niederösterreich zur Brust. Der alte König ist im Semi-Exil in den USA, es lebe der neue König! (vier)

