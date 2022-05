Erhöhung des Strompreises auf wackligen Beinen

Der Verbund gibt an, nur Strom aus Wasserkraft zu liefern, wie hier aus dem Kraftwerk Feistritz in Kärnten.

Jener „Übergewinn“, den der Bundeskanzler abschöpfen will, scheint bei Altkunden der Verbund AG auf einer rechtlich fragwürdigen Grundlage zu beruhen. Ein Einwurf eines Experten und Stromkunden.

Nach Meinung des Bundeskanzlers müssten die großen Gewinne teilverstaatlichter Energieversorger wie der Verbund AG, die diese Unternehmen wegen/trotz der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise erwirtschaften, durch den Staat abgeschöpft werden und an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler fließen. Als Beispiel nannte der Bundeskanzler hohe Gewinne bei der Stromproduktion aus Wasserkraft, wo „nun die hohen Gaspreise der Maßstab für den Strompreis“ seien.



Was Neuverträge anbelangt, ist der Verbund bei der erstmaligen Preisfestsetzung frei, solang sie nicht die Grenzen zum Wucher oder der „Verkürzung über die Hälfte“ (der verlangte Preis ist doppelt so hoch wie der Wert der Stromleistung) überschreitet. Bei Neuverträgen darf die Verbund AG also tatsächlich – wenn es der Markt hergibt – höhere Gewinne anstreben. In bestehenden Vertragsverhältnissen ist die Zulässigkeit der vom Bundeskanzler angesprochenen gewinnmaximierenden Preissteigerungen aber aus folgenden zivilrechtlichen Gründen sehr fraglich.