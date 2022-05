Thorium-Reaktoren: Gefährlich oder Zukunftstechnologie?

Ein Grazer Unternehmen investiert in erneuerbare Energien. Darunter finden sich neben etablierten Investments (Solarmodule, E-Autos) auch ausgefallene wie die Entwicklung von Thorium-Flüssigsalz-Reaktoren. Auch Anleger können eingeschränkt darin investieren.

Wien. Investieren in erneuerbare Energien – das umfasst etablierte Bereiche wie Solarmodule, E-Autos und Wasserstoff. In diesen Geschäftsfeldern ist die Grazer Aktiengesellschaft Emerald Horizon vor allem tätig. Aber nicht nur. Weniger erprobte – und damit sowohl riskantere als auch möglicherweise in Zukunft ertragreichere – Investitionen sind etwa Agrofotovoltaik (Kombination von Fotovoltaik-Anlagen und Landwirtschaft) – oder Thorium-Reaktoren.



Mit Letzteren könne man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sagt Florian Wagner, Chef von Emerald Horizon. Zum einen könne man dafür Atommüll verwerten, zum anderen CO2-neutralen Strom erzeugen – und zwar mit Flüssigsalz-Reaktoren auf Thorium-Basis. Solche können nicht explodieren, da der Kernbrennstoff in Form von geschmolzenem Salz vorliegt. Es entstehen kein Dampf und kein Druck, zudem gibt es keine Brennstäbe, die gekühlt werden müssen. Es kann zu keiner Kernschmelze kommen, und die radioaktiven Reststoffe, die verbleiben, strahlen nur ein paar Hundert und nicht ein paar Hunderttausend Jahre. Gleichzeitig kann die Menge an radioaktiven Reststoffen signifikant reduziert werden, berichtet Mario Müller, Forschungs- und Entwicklungschef von Emerald Horizon.