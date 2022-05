Neue Dimensionen der Tennis-Dominanz

Die erst 20-Jährige dominiert die WTA-Tour nach Belieben,

in Rom baut sie ihre eindrucksvolle Finalbilanz aus.

Rom. Nun also auch die Angstgegnerin. Wenn jemand Iga Swiatek, die neue Nummer eins des Damentennis, stoppen hätte könnte, dann wohl Ons Jabeur, immerhin hatte die Tunesierin die letzten beiden Duelle gegen die scheinbar unaufhaltsame Polin gewonnen. Nun, im Finale von Rom, fand sich aber auch Jabeur auf verlorenem Posten wieder. Swiatek startete einmal mehr fulminant ins Match, führte schnell 3:0 und sollte die Kontrolle nicht mehr aus der Hand geben. Sie gewann in nur 82 Minuten mit 6:2, 6:2, es war ihr bereits 28. Match- und fünfter Turniersieg in Folge.

Mit diesem Erfolgslauf dringt die erst 20-Jährige in neue Dimensionen vor, selten hat eine Spielerin das Geschen auf der WTA-Tour so dominiert wie Swiatek. Ihre Bilanz in WTA-Endspielen lautet nun 8:1, inzwischen hat sie dort 16 Sätze in Folge gewonnen. Bemerkenswert dabei: Ihre einzige Finalniederlage kassierte sie bei ihrem ersten WTA-Endspiel überhaupt (Lugano 2019), seither hat sie in Finalduellen nie mehr als fünf Games abgegeben.

Zuletzt schlug Swiatek vor allem auf höchsten Niveau zu. Mit ihrem Titel am Foro Italico ist sie die überhaupt erst zweite Spielerin nach Serena Williams im Jahr 2013, die vier Titel der höchsten WTA-Kategorie (1000) innerhalb eines Jahres eingeheimst hat (Doha, Indian Wells, Miami, Rom). Sie hält aktuell fünf der jüngsten neun 1000er-Titel.

Jäh gestoppt wurde in Rom die Siegesserie von Ons Jabeur. Die formstarke Tunesierin, die zuletzt in Madrid triumphierte – der erste WTA-1000-Sieg einer Afrikanerin –, hatte vor dem Finalduell mit Swiatek auch schon elf Matches in Folge gewonnen. Im Ranking wird sie sich nun auf Platz sechs einreihen, ein neues Karriere-Hoch.

Swiateks nächster Auftritt wird bei den French Open in Paris sein (ab Sonntag), das Sandplatz-Major hat sie 2020 überraschend gewonnen, heuer ist sie in Roland Garros die haushohe Favoritin.

