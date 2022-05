Missbrauch in Wiener Kindergarten vertuscht

Ein Pädagoge in einem städtischen Kindergarten in Wien-Penzing soll sich an Kindern vergangen haben, berichtet die „Krone“. Die Eltern wurden erst 13 Monate später darüber informiert.

Ein Pädagoge eines städtischen Kindergartens im 14. Wiener Gemeindebezirk steht unter Verdacht, zumindest ein Kind unsittlich berührt zu haben. In einem offiziellen Schreiben sprechen Elternvertreter von „schwerem sexuellem Missbrauch in mehreren Fällen“. Demnach sollen Mädchen und Buben unterschiedlichen Alters betroffen sein. Das berichtet die „Kronen Zeitung“.

Die Kindergartenleitung soll schon seit März 2021 über die Vorfälle Bescheid wissen. Der Mann wurde intern versetzt, der Fall liege bei der Staatsanwaltschaft Wien, wie die Chefin der MA 10, Daniela Cochlar, gegenüber der „Kronen Zeitung“ bestätigt.

Eltern erst jetzt informiert

Die Eltern, deren Kinder von besagtem Pädagogen betreut worden waren, wurden erst kürzlich bei einem Infoabend darüber in Kenntnis gesetzt. Ihnen wurde empfohlen, sich nun an einen auf sexuelle Gewalt spezialisierten Verein zu wenden, um testen zu lassen, ob ihr Kind Opfer des Verdächtigen geworden ist.

Nach Angaben der „Kronen Zeitung" sollen die Eltern auch dazu angehalten worden sein, nicht mit Medien über die Vorfälle zu sprechen, um eine Berichterstattung zu vermeiden. Denn das wäre nicht im Sinne der Kinder und Eltern. Auch der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) soll erst vor zwei Tagen von seiner Magistratsdienststelle darüber informiert worden sein.

(Red.)