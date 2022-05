Fünf seltene Sandkatzen-Babys in israelischem Safari-Zoo geboren

(c) imago images/VWPics (Gerard Lacz via www.imago-images.de)

Sandkatzen wie diese sind nun in Ramat Gan auf die Welt gekommen. (Archivbild)

Die Wildkatzenart gilt als vom Aussterben bedroht, in freier Wildbahn dürften weltweit weniger als 10.000 Exemplare leben.

Fünf seltene Sandkatzen sind im israelischen Safari-Zoo bei Tel Aviv zur Welt gekommen. Es handle sich um eine vom Aussterben bedrohte Wildkatzenart, teilte Zoosprecherin Sagit Horowitz am Montag mit. In freier Wildbahn gebe es weltweit noch weniger als 10.000 Sandkatzen. In Israel seien sie bereits ausgestorben und nur noch im Zoo anzutreffen.

Die Katzeneltern Sabia und Marib seien vor rund zwei Jahren aus Zoos in Frankreich und Schweden nach Israel gekommen. Doch der Nachwuchs ließ auf sich warten. Anfangs seien die beiden nicht recht miteinander warm geworden, "doch mit der Zeit wurde die Beziehung dann immer enger", sagte die Sprecherin. Vor gut einem Monat hätten die Pfleger dann im Nachtquartier mit großer Begeisterung die fünf Katzenbabys entdeckt. Inzwischen hätten die Kleinen die Augen geöffnet, seien stärker geworden und spielten schon im Freien.

"In Zukunft sollen die Katzenbabys in europäische Zoos gebracht werden", sagte Sprecherin Horowitz. Sie sollten dort ebenfalls zur Vermehrung beitragen und "zur Sicherung der Existenz dieser besonderen Art".

(APA/dpa)