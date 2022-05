Ein Siegerprojekt das läuft und läuft und läuft

Jeder Kilometer, ob in der freien Natur, erwandert oder am Laufband, bringt frische Setzlinge.

Mit #ViMove sorgt der Herstellers von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen nicht nur für Bewegung im Unternehmen, sondern forstet ganz nebenbei die Wälder wieder auf.

Die Betriebliche Gesundheitsförderung im Hause Viessman wächst und gedeiht – und das ist wörtlich zu nehmen. Denn das Projekt #ViMove sorgt nicht nur dafür, dass sich die Mitarbeiter mehr bewegen, sondern auch dafür, dass die Wälder aufgeforstet werden. Im großen Stil: Über eine Million Bäume sind bereits im Rahmen des Projektes gepflanzt worden - erlaufen, erwandert oder erradelt von rund 6700 Mitarbeitern des internationalen Herstellers von Heiz- und Kühlsystemen. #ViMove funktioniert so, dass jeder Kilometer und jede Minute auf dem Laufband in Setzlinge umgewandelt werden. Wodurch bereits im ersten Jahr 2020 150.000 Bäume gepflanzt werden konnten; das Jahr 2021 mit einem Stand von über einer Million abgeschlossen wurde - und Viessmann läuft, läuft und läuft. Ein Ende des Engagements ist nicht abzusehen – ganz im Gegenteil. „Die Motivation weiter zu machen, ist durch den Award sehr hoch, und demnächst werden auch wieder neue Kampagnen unserer ViMove Aktion gestartet. Nachdem wir zuerst verschiedene Aufforstungsprojekte in aller Welt unterstützt haben, übernehmen wir jetzt noch mehr Verantwortung und pflanzen Bäume auf eigenen Waldflächen. So können wir eine nachhaltige Bewirtschaftung sicherstellen, die schädliche Klimagase auf Dauer von der Atmosphäre fernhält. Wir beginnen damit in Finnland“, freut sich Peter Huber, Geschäftsführer von Viessmann Österreich. Ziele, für die sich die österreichischen Mitarbeiter – die von Anfang an ganz vorne mit dabei waren – begeistert einsetzen.

„Ein gesunder Mitarbeiter ist das wichtigste Kapital eines Unternehmens.“ Peter Huber, Geschäftsführer Viessmann Österreich

Offenes Konzept

„Da auch jede Minute auf Kraftgeräten oder auf der Trainingsmatte in Baumsetzlinge umgewandelt werden, können die Teilnehmer aus fast 30 Sportarten wählen und ihre Erfolge mit der ViMove App verfolgen“, so Huber. Das offene Konzept lade darüber hinaus auch Mitarbeiter dazu ein, das ein oder andere Sport-Projekt vorzustellen, an dem sich Viessmann Österreich dann als Team beteiligt, es finanziell oder mit Sport-Shirts oder andern Goodies unterstützt.

Was dem Wald, dem Sport und den Mitarbeitern gut tut – aber auch für das Unternehmen positive Auswirkungen hat. „Die betriebliche Gesundheit in unserem Haus ist uns besonders wichtig, denn ein gesunder Mitarbeiter ist das wichtigste Kapital eines Unternehmens. Nur ein gesunder, ausgeglichener Mitarbeiter kann auch außergewöhnliche Leistungen im Job erbringen“, ist Huber überzeugt.

Mehr Zusammengehörigkeit

Auch für das Miteinander im Haus hat sich #ViMove als Gewinn herausgestellt. „Wir merken, dass durch die Social Media-Präsenz sich Teams von Mitarbeitern gebildet haben, die sich gegenseitig zu besseren Leistungen anfeuern. Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl enorm. Das gemeinsame Ziel, der sichtbare Erfolg in Form von Bäumen, beeinflusst auch den Arbeitsalltag positiv, sich gemeinsame Ziele zu definieren und zu erreichen“, so der Geschäftsführer. „ Der Zusammenhalt der Mitarbeiter ist größer geworden. Durch die Bildung von Teams treffen sie sich auch in der Freizeit, um gemeinsam Sport zu machen. Die Mitarbeiter sprechen in der Pause über Ihre Ergebnisse und feuern sich so gegenseitig an. Dabei geht es nicht um die Kilometer sondern Thema ist, wieviel Bäume hast Du gestern gesammelt - die Mitarbeiter stolz sind Teil einer sinnstiftenden Aktion zu sein, die sich immer mehr zu einer Bewegung entwickelt.“

Und neben dem guten Gefühl im Haus zeigen auch die Zahlen, dass sich das Investieren in BGF auch in Sachen Employer Branding auszahlt – vor allem in Zeiten, in denen gut qualifizierte Mitarbeiter eine gesuchte Spezies sind: „Die Fluktuation ist geringer geworden und wir haben mehr Bewerber - darunter sind auch einige Heimkehrer, die wieder bei Viessmann durchstarten wollen“, hat Huber im „War for Talents“ weniger Sorgen als mancher Mitbewerber.