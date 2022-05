Vielfältige Interventionen

Die Zielgruppen an der Universität sind so unterschiedlich wie das Angebot. Allen gemeinsam ist, dass sie von den Angeboten des BGF profitieren.

Studierende, Lehrlinge, Wissenschaftler, Lehrende und administratives Personal: Die Zielgruppen der Beruflichen Gesundheitsförderung an der TU sind vielfältig – entsprechend müssen es die Maßnahmen auch sein. „Das Angebot des Betrieblichen Gesundheitsmanagements der TU Graz ist sehr breit aufgestellt“, berichtet Vizerektorin Andrea Hoffmann. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die physische und die psychische Gesundheit unsere Mitarbeiter zu fördern und zu stärken. Wir tun dies mittels vielfältiger Interventionen - sei es durch psychosoziale Beratungsangebote, Sport- und Bewegungsprogramme, Ernährungs- und Gesundheitscoaching oder Maßnahmen im Bereich der Arbeitsplatzgestaltung. Diese Angebote stehen allen Mitarbeitern offen, und so sind unsere Kurse und Veranstaltungen auch eine fantastische Gelegenheit für Austausch, Networking und Teambuilding innerhalb der TU Graz Community.“

Benefit für die Organisation

Das Thema betriebliche Gesundheit sei inzwischen fest in unserer Universität verankert und ein Benefit für die Mitarbeiter wie die Organisation, ist Hoffmann überzeugt. Denn gesunde Mitarbeiter seien ein wesentlicher Erfolgsfaktor, da diese leistungsfähiger und motivierter sind. An der TU Graz haben sie bei den unzähligen Möglichkeiten die Qual der Wahl: Neben einem jährlichen Gesundheits-Schwerpunkt mit Workshops und Informationsveranstaltungen gibt es wöchentliche Bewegungs- und Entspannungskurse, Specials wie Bouldern oder Selbstverteidigung sowie Online-Angebote. Massagen, Vorsorgeuntersuchungen, Ernährungsberatungen und eine psychosoziale Beratungsstelle runden das Angebot ab. Und wem das alles noch nicht reicht, der kann aktiv Vorschläge machen: „Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, eigeninitiativ Ideen an das Betriebliche Gesundheitsmanagement der TU Graz zu übermitteln - entweder direkt oder im Rahmen unserer regelmäßigen Befragungen“, so Hoffman.