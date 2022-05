Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Tag 83 im Ukraine-Krieg: Nach wochenlanger Blockade haben mehr als 260 ukrainische Militärangehörigen am Montag das Asowstal-Stahlwerk in Mariupol verlassen. Während die Ukraine bei Charkiw militärische Erfolge verzeichnet, wurde die westukrainische Großstadt Lwiw (Lemberg) in der Nacht auf Dienstag wieder Ziel eines Luftangriffs. Über die aktuellen Geschehnisse berichten wir auch heute im Livebericht.

Ein EU-Ölboykott, der keiner wird: Im Windschatten von Ungarns Vetodrohung hat sich ein halbes Dutzend Mitgliedstaaten große Ausnahmen vom geplanten Embargo für russisches Öl gesichert. Ein Treffen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel blieb ergebnislos. Mehr dazu [premium]

Drei Jahre danach: Heute vor drei Jahren wurde das Ibiza-Video veröffentlicht. Die politischen und juristischen Folgen sind immer noch enorm. Was ist seither passiert? Gegen welche Beschuldigte wird ermittelt - und weswegen? Darum geht es in unserer aktuellen Podcast-Folge.

Das Prestige-Paradoxon: Doch selbst am heutigen dritten Ibiza-Jahrestag wurden noch immer keine legistischen Lehren aus dem zeithistorischen Gelage gezogen, schreibt Innenpolitik-Kollege Klaus Knittelfelder in der Morgenglosse. Je mehr Projekte die Regierung ins Ziel gebracht hat, desto mehr erlahmte ihr Betrieb, resümiert er. Denn eigentlich habe es schon Regierungen gegeben, „die haben in zwei Jahren wesentlich weniger weitergebracht, und zwar ganz ohne Megakrisen“. Mehr dazu.

Spanierinnen sollen bei Regelschmerzen nicht arbeiten müssen: Heute soll in Spanien ein Gesetzentwurf offiziell diskutiert werden, der spanische Arbeitnehmerinnen bei starken Unterleibsschmerzen während ihrer Periode von der Arbeit freitstellen würde. Die Kosten des Arbeitsausfalls soll der Staat übernehmen. Spanien wäre das erste Land in Europa mit einem derartigen Gesetz.

Österreich wurde bei Finanzen transparenter: Österreich wurde seit dem letzten Ranking beim Thema Finanzen transparenter. Es ist schwieriger geworden, Vermögen zu verstecken und dadurch beispielsweise Schwarzgeld zu waschen oder Steuern zu hinterziehen. Mehr dazu [premium]

Blick ins Archiv: Wieder erfüllt ein politischer Mord die Welt mit Entsetzen, hieß es am 17. Mai 1932 in der „Neuen Freien Presse“. Der japanische Ministerpräsident ist Sonntag nachmittag durch eine ganze Bande von Verschwörern überfallen und auf grauenhafte Art hingemetzelt worden. Mehr dazu. [premium]