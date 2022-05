„Wohlbefinden verbessern“

In der sozialen Dienstleistungs GmbH zahlt sich die betriebliche Gesundheitsförderung auf vielen Ebenen für alle aus.

Das gute Abschneiden beim Firmen Fitness Award hat bei autArK wieder einmal bewiesen, dass sich betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) auszahlt – und das auf den unterschiedlichsten Ebenen. „Die Menschen im Unternehmen sind ein wertvoller Schatz, der vorrausschauend behandelt werden muss. Unser Ziel ist, Gesundheit zu stärken sowie das Wohlbefinden von den Kollegen an ihrem Arbeitsplatz zu verbessern und langfristig zu erhalten“, erklärt Geschäftsführer Andreas Jesse. „Damit konnten beispielsweise die Krankenstände über die Jahre sukzessive verringert werden.“ Die Maßnahmen in der sozialen Dienstleistungs GmbH reichen von der gesunden Jause in Team-Meetings über Nenngelder für Laufveranstaltungen bis zu Steharbeitsplätzen und der Hula Hoop Challenge. Was nicht nur zur Gesundheit der einzelnen Mitarbeiter beiträgt, wie Tamara Kramer, Projektleiterin Betriebliche Gesundheitsförderung, betont.

„Teil des Leitbilds“

„Miteinander ist Teil unseres Leitbilds, das BGF-Projekt liefert einen wertvollen Beitrag zur Unternehmenskultur - und Mitarbeiter, die gesund sind und sich am Arbeitsplatz wohlfühlen, arbeiten besser.“ Entsprechend werden auch neue Ideen miteinander entwickelt, wie Kramer berichtet: „Wir haben mit einer eigenen BGF-Mailadresse und einem BGF Steuerungsteam, das unter anderem mit Teamleitungen besetzt ist, Plattformen geschaffen und können so immer wieder die Interessen der Mitarbeiter einzubauen und umzusetzen.“ Jetzt wird aber erst einmal der Erfolg gefeiert – und das richtig: „Nach zwei Jahren Pause feiern wir heuer bei einem großen Sommerfest nicht nur den Award, sondern auch unser 25jähriges Jubiläum. Mit allen Mitarbeitern!!“, freut sich Jesse.