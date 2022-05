In Rekordzeit zur gesunden Firma

Angefangen hat alles mit einem Rudergerät im vergangenen Herbst. Inzwischen sporteln, kochen, essen und arbeiten die Mitarbeiter gemeinsam.

Von null auf hundert in unter sechs Monaten: Im Hygienezentrum Dr. Sturm hat sich seit vergangenem Herbst viel getan – was jetzt zum Gewinn des Firmen Fitness Awards in der Kategorie „Move me - Workplace“ geführt hat. Und das kam so: „Unsere Intention war überhaupt nicht, einen Preis zu gewinnen, das ist alles eher zufällig passiert“, berichtet Geschäftsführer Philipp Hinteregger. Angefangen hat es damit, dass Hinteregger einerseits persönlich mehr für sich selbst tun und andererseits lieber mitten im Team als in seinem Chefbüro sitzen wollte. „Nachdem ich viel Zeit in der Arbeit verbringe habe ich mir gedacht, ‚dann verwandle ich mein Büro einfach in ein kleines Fitness-Studio“, erzählt er weiter. Als erste Geräte angeliefert wurden, haben sich viele Mitarbeiter gewundert, andere aber vorsichtig angefragt, ob sie diese auch nutzen können. Was sie natürlich durften, und bald darauf nutzten manche in der Früh das Rudergerät oder bauten am Box-Sack den Stress des Tages ab. Mit positiven Folgen: „Das hat in den Menschen eine richtige Veränderung ausgelöst“, erinnert sich Hinteregger, „viele waren stolz, an einem Ort zu arbeiten, wo solche Dinge möglich sind und haben dann ihre eigenen Ideen an uns herangetragen“, so der Geschäftsführer.

„Mir als Chef hat es die Augen geöffnet, was für einen riesen Einfluss solche Initiativen auf ein Unternehmen haben.“ Geschäftsführer Philipp Hinteregger

Gemeinsam kochen und essen

Eine diese Ideen lautete „Dann können wir auch gleich eine richtig gesunde Firma werden und gesund kochen“, was bei der Führung auf offene Ohren stieß. „Wir haben eine Betriebsküche und finden es toll, wenn in unserem Team alle an einem Strang ziehen“, betont Hinteregger. Also wurde beschlossen, dass Kochbücher für eine gesunde Küche angeschafft werden, mit denen eine kleine Bibliothek zum Thema eingerichtet wird. Und wenn ein Mitarbeiter daraus etwas für das Team kocht, übernimmt das Unternehmen die Kosten. „Das wurde dann ganz schnell Standard, gestern gab es Wok und heute Pasta“, freut sich Hinteregger.

Was nicht nur die Mägen füllt, sondern auch die Kommunikation und das Miteinander unter den rund 20 Mitarbeitern verbessert. „Wenn man zu acht oder neunt am Mittagstisch sitzt, und mal nicht über Firmenthemen gesprochen wird, entstehen daraus auch andere Aktivitäten, so gehen beispielsweise Mitarbeiter gemeinsam wandern oder unternehmen andere Dingen zusammen.“

Was Hinteregger in Zukunft weiter fördern möchte. „Wir wollen allgemein mehr outdoor unternehmen, unsere Mitarbeiter ermutigen, ihre eigenen Sportarten wie Tennis oder Klettern den Kollegen vorzustellen. Oder gemeinsam einen Segelkurs machen.“

Award als Ansporn

Wie positiv sich all diese Aktivitäten auf das Unternehmen auswirken, sieht Hinteregger jeden Tag im Büro, und dabei geht es nicht um gestählte Muskeln aus dem Fitness-Raum. „Ob das alles wirklich etwas für die Fitness was gebracht hat, weiß ich gar nicht“, lacht er. „Aber es hat definitiv extrem viel für den Spirit im Unternehmen gebracht, damit haben sich so viele Dinge aneinander gefügt. “ Die Auszeichnung mit dem Firmen Fitness Award – bei dem er erst gar nicht mitmachen wollte und sich dann gedacht hat „Was soll’s, füllst es halt aus“ – sei dabei ein schöner Ansporn, weiter zu machen. „Mir als Chef hat es die Augen geöffnet, dass solche Initiativen einen riesen Einfluss auf ein Unternehmen haben.“ Auf die Frage, ob es sich auch ökonomisch lohnt, in Sportgeräte, Aktivitäten oder das tägliche Mittagessen zu investieren, winkt Hinteregger ab. „Der Mehrwert von zufriedenen Mitarbeitern, die gern in die Arbeit kommen, ist mit Geld gar nicht aufzuwiegen.“