Gemeinsam, gesund, glücklich

In dem Wiener Mechatronik-Unternehmen wird in den Pausen gedehnt, in den Meetings bei Bedarf gelegen – und beim Sport die Hierarchie aufgelöst.

Bei Jabil Austria hat man sich eine neue 3-G-Regel verpasst: „Gemeinsam, gesund und glücklich eine gute Zeit miteinander verbringen!“ lautet das aktuelle Motto nicht nur für Firmenfeiern, sondern auch für den beruflichen Alltag. Dafür sorgt unter anderem die BGF, das bei Jabil von Eva Holly, HR Generalistin und „Fit im Betrieb“-Kursleiterin, verantwortet und von der Geschäftsführung aktiv mitgetragen wird. Und mit der Verleihung der Firmen Fitness-Awards noch einen weiteren Motivationsschub bekommen haben. „Wir haben gerade in der vorigen Woche mit einem Bewegungskurzprogramm – unseren‚ 12 Jabilianer*innen‘ begonnen, bei dem wir in nur fünf Minuten zwölf Übungen zur Dehnung, Kräftigung und Mobilisation von Kopf bis Fuß machen“, berichtet Holly.

Projekte in der Pipeline

Außerdem seien aktuell noch zwei weitere Projekte in Planung und Umsetzung: ein Erlebnis-Meetingraum, der neben der Möglichkeit Meetings beim Stehtisch, auf dem Sitzball oder auf der Magnetfeldmatte liegend abzuhalten, auch Raum für Indoor Gymnastik Einheiten biete. „Und das Projekt M-Mobility - die Förderung von Mitarbeitern, die ihren Arbeitsweg durch eigene Muskelkraft zurücklegen. Nach dem Motto: Lass das Auto stehen, komm mit dem Rad oder zu Fuß.“ Allerdings geht es Holly und dem Management nicht nur um die körperliche Fitness, sondern auch um die positiven Auswirkungen auf den Teamgeist. „Beim gemeinsamen Sporteln lösen sich innerbetriebliche Hierarchien auf. Man lernt einander besser kennen und fühlt sich als Teil einer Gemeinschaft. Bei unserem Lauftreff sind auch der Managing Director und Human Ressources regelmäßig dabei und direkt ansprechbar“, so die Trainerin. „In den letzten Jahren haben wir uns im persönlichen Kontakt stark einschränken müssen, das hat viele im Home-office auch in eine Isolation gebracht, aus der möchten wir diese jetzt wieder herauslocken.“