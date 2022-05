Motivationskick für sportliche Versuchskaninchen

Als Gesundheitsanbieter ist das Unternehmen gleichzeitig auch das Projekt. In dem die Belegschaft alle Produkte zunächst selbst ausprobiert – und damit auch die eigene Gesundheit optimiert.

Ein gewisser Startvorteil lässt sich bei der Windhund GmbH nicht abstreiten – und das versuchen die Gewinner in der Disziplin Sport & Diversity auch gar nicht. „Unser Unternehmen, unser Team, unser Produkt, die Vision dahinter und die gesamte Unternehmenskultur sind auf Gesundheit ausgerichtet. Wir sind schließlich einer der führenden Anbieter im DACH-Raum im Bereich ‚Betriebliches Gesundheitsmanagement‘“. Da versteht es sich fast von selbst, dass wir das leben, was wir unseren Kunden anbieten“, räumt Operating Officer Ludwig Romberger ein. Was nicht heißt, dass sich die „Windhunde“ nicht trotzdem über den Sieg freuen und diesen auch gebührend feiern wollen.

„Wir strotzen als Team beinahe schon notorisch von intrinsischer Motivation.“ Ludwig Romberger, Operating Officer, Windhund GmbH

Fest wandern, fest feiern

„Wir leben und arbeiten (fast) alle in Salzburg, und weil die Berge vor der Türe liegen, werden wir gemeinsam wandern gehen, uns bei einem Wirten den Bauch vollschlagen und tendenziell den Berg runterrollen. Ist zwar jetzt nicht im Sinne einer BGM-konformen Ernährung, aber die Bewegung davor legitimiert die vermeintliche ‚Sünde‘. Gesundheit ist ja nicht zuletzt auch stark mit seelischer Zufriedenheit verbunden. Ab und an eine ordentliche Portion Seelennahrung darf da auch drin sein“, lacht Romberger.

Denn nicht nur das Wandern vor dem Feiern trägt im Unternehmen zur Betrieblichen Gesundheit bei, sondern auch jede Menge Aktivitäten, die letztlich den Ausschlag dafür gegeben haben, dass das Team ganz oben auf dem Stockerl der Firmen Fitness Awards gelandet ist. Zu denen ganz besonders Geschäftsführers und Paralympic-Athleten Günther Matzinger mit einem Drei-Säulen-Prinzip motiviert, das nicht nur im Team, sondern auch bei den Kunden zu einem gesünderen (Arbeits-)-Leben beitragen soll. Dazu gehören Gesundheitsmaßnahmen die Menschen überall erreichen, eine gesunde Führung, die diese auch lebt, und individuelle Lösungen, die bei Windhund von Matzinger persönlich mit jedem interessierten Mitarbeiter besprochen werden. Sowie ein Firmenmotto, das so schlicht wie wichtig ist: „Für diese Einstellung mag es in der Arbeitswelt viele moderne Begrifflichkeiten geben, aber wir brechen das auf eine klare Kernaussage im Team herunter: ‚Habe Empathie! Habe Anstand! ‘“, bringt es Romberger auf den Punkt.

Freiwillige Versuchskaninchen

Aber auch umgekehrt werden neue Ideen von den Mitarbeitern an die Chefetage herangetragen, wie Romberger erklärt: „Wir leben eine Team-Kultur auf Augenhöhe ohne einen ‚Primus inter Pares‘. Klar hat jedes Schiff zwangsläufig einen Kapitän, aber Ideen – egal welcher Natur – werden im Team immer offen diskutiert, oft ausprobiert und im besten Fall in unser Angebot integriert. Das macht nicht nur Spaß, sondern fördert gleichermaßen Zusammenarbeit und Zusammenhalt. Nicht zuletzt stellen wir mit unserer ‚Wir sind die Versuchskaninchen‘-Mentalität sicher, dass alles gemeinsam reflektiert wird, Stärken und Schwächen einer Maßnahme erkannt werden und so auch das Optimum für unsere Kunden rausgeholt wird.“ Das neueste Produkt, das von den hauptberuflichen „Versuchskaninchen“ ausprobiert und für gut befunden wurde, hört auf den Namen „Windhund 365“. „Dahinter steht ein neuartiges, interaktives und digitales Speaker-Angebot im Gesundheitsbereich, das wir gerade etablieren“, berichtet Romberger. Das ist aktuell unser jüngstes Baby – und dieses Baby in der derzeitigen Geschwindigkeit wachsen zu sehen, überwältigt uns gleichermaßen wie es uns noch mehr motiviert.“

„Notorisch motiviert“

Womit derzeit an intrinsischer wie extrinsischer Motivation im Hause Windhund kein Mangel herrscht, denn als Sieger aus dem Firmen Fitness Award hervorzugehen, kann natürlich auch etwas: „Wir freuen sehr über die Auszeichnung, die natürlich einen Motivations-Kick gibt. Selbst wenn man berücksichtigt, dass wir als Team beinahe schon notorisch von intrinsischer Motivation strotzen.“