Lebensphasen unterstützen

Seit 20 Jahren ist die körperliche und seelische Gesundheit beim oberösterreichischen Software-Hersteller aus Steyr Chefsache.

Das Erfolgskonzept des BMD Systemhauses ist so einfach wie wirkungsvoll: Geht’s den Mitarbeitern gut, geht’s der BMD gut. „Daran orientieren wir uns“, sagt Romana Hausleitner, Leiterin des Human Resources Management im führender österreichischer Hersteller von hochwertiger Business Software. „Das Miteinander und die Zusammenarbeit über alle Hierarchieebenen sind bei uns gelebte Praxis.“ Was mit dem Firmen Fitness-Award wieder einmal bestätigt wird, weshalb sich Hausleitner ganz besonders über die Auszeichnung freut. „Das bedeutet uns sehr viel! Einerseits in Bezug auf die externe Wahrnehmung unserer Aktivitäten für Mitarbeiterinnen. Andererseits die Honorierung einer Expertenstelle und natürlich auch als Benchmarking mit anderen Unternehmen“, so die Personalchefin, fügt aber hinzu: „Im Vordergrund stehen für uns jedoch immer die Zufriedenheit und Gesundheit unserer Mitarbeitenden, deren Begleitung in all ihren Lebensphasen und Bedürfnissen.“ Und das sind in der BMD keine hohlen Phrasen, denn die Maßnahmen reichen neben der Unterstützung körperlicher Gesundheit auch weit in das seelische Wohlbefinden der Mitarbeiter hinein.

Lebensphasen berücksichtigen

Die beispielsweise durch lebensphasenbezogenes Arbeiten unterstützt werden, wenn durch Elternzeiten, Hausbau, Pflege und Betreuung von Angehörigen oder Krankheitsfälle in der Familie flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice wichtig werden. „Unserem Geschäftsführer Dr. Markus Knasmüller ist die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein sehr wichtiges Anliegen, das zu hundert Prozent unterstützt wird“, kann sich Hausleitner dabei auf die Unterstützung der Firmenleitung verlassen. „Bei uns ist das betriebliche Gesundheitsmanagement im Unternehmensleitbild nachhaltig verankert und seit der Einführung vor knapp 20 Jahren ein wesentliches Kriterium für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und deren Wohlbefinden.“