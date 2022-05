Ausgezeichnete Wiederholungstäter

Bei LimeSoda wird nicht nur in der Freizeit gemeinsam geradelt, gewandert und gesegelt. Gelegentlich wird auch an Sportwettkämpfen wie dem Business Run oder der Firmen-Challenge teilgenommen.

Die Webagentur hat nicht nur den Firmen Fitness-Award gewonnen, sondern ist auch amtierender Landesmeister in Sachen Betriebliche Gesundheitsförderung.

Der Sieger in der Kategorie „Klein, aber oho“ ist ein Wiederholungstäter: Die Webagentur ist als Träger des nationalen und Wiener Preises für Betriebliche Gesundheitsförderung auch amtierender österreichischer Champion in Sachen Mitarbeiter-Gesundheit. Was jetzt mit dem Firmen Fitness-Award noch einmal bestätigt wurde. Der Hang zur sportlichen Betätigung wurde dem Unternehmen, das einst aus einer Rockband entstanden ist, quasi in die Wiege gelegt: Die drei Partner sind ambitionierte Hobby-Läufer und –Radfahrer, weshalb die Entwicklung zu einem gesundheitsfördernden Betrieb ein logischer Weg war, wie Geschäftsführer Philipp Pfaller berichtet. „Meine Geschäftspartner und ich wollen selbst ein angenehmes Arbeitsumfeld und eine sinnvolle Work-Life-Balance haben. Das klappt aber nur, wenn alle im Team die Voraussetzungen für physische und psychische Gesundheit vorfinden. Nur dann kommen wir alle gerne in die Arbeit oder arbeiten gerne für die Firma. In Summe muss Arbeit erfüllend sein und soll die Gesundheit fördern, soweit dies nur möglich ist“, erklärt er.

Neue Ideen beim Sport

Dabei setzen die Inhaber auf viel sportliche Betätigung, gezwungen wird bei LimeSoda allerdings niemand – und auch das seelische Wohlbefinden wird an den drei Standorten in Wien, St. Pölten und Linz ernstgenommen. „Unser Team übt Sportarten von Yoga bis Fallschirmspringen und von Fußballspielen bis Thaiboxen aus“, zählt Pfaller auf, wobei die meisten Aktivitäten aus Vorschlägen aus der Belegschaft zurückgehen. „Außerdem gehen wir gemeinsam Wandern, Skifahren oder Segeln und nehmen auch an Sportwettkämpfen wie Business Run oder Firmen-Challenge teil.“ Was nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch dem Unternehmen und dessen Kunden zugutekommt, wie er hinzufügt. „Jede gemeinsame Betätigung abseits der fachlichen Kommunikation hat großen Einfluss auf die Teamstimmung und die Verbundenheit mit dem Unternehmen. Sport hilft, schnell auf andere Gedanken zu kommen und neue Gemeinsamkeiten im Team zu entdecken. Nicht selten entstehen nebenbei sogar neue Ideen für unsere Projektarbeit. Also ein Innovationseffekt, zusätzlich zu den gesellschaftlichen und gesundheitlichen Vorteilen. Gerade mit Telearbeit, Teilzeit und Gleitzeit, die zu teils räumlich und zeitlich asynchroner Zusammenarbeit führen, bietet gemeinsamer Sport perfekte Abwechslung und Ergänzung zur Arbeit.“

Wobei auch die Arbeit bei LimeSoda so gestaltet wird, dass die Mitarbeiter sich nicht nur in der Freizeit wohl fühlen. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem Pausen-Yoga und ein Tischtennis-Tisch, höhenverstellbare Tische, Sitzbälle und Hocker, eine gute Raumakustik, klimatisierte Büros und regelmäßige Erhebungen psychischer Belastungen. Darüber haben die Mitarbeiter Zugang zu einem Telemedizin-Service, der auch von den Familienangehörigen genutzt werden kann, und Team-Kontingente für Sportaktivitäten in ganz Österreich.

„Arbeit ganzheitlich sehen“

„Wichtig war uns die Erkenntnis, dass ein Obstkorb, ein paar Sitzbälle und ein bisschen Bewegung nicht reichen. Wir mussten auch Stress und psychische Belastungen reduzieren. Dies bedingte in unserem Fall tiefgehende Umstellungen unserer Projektorganisation. Erst dann war der Kopf frei um auch Bewegung und Sport genießen zu können“, erklärt Pfaller. Und die Auszeichnungen, die mit den entsprechenden Erfolgen daherkamen. Den Firmen Fitness-Award sieht das ganze Team laut Pfaller als eine Bestätigung für den Weg, Arbeit ganzheitlich zu sehen und Gesundheit zu fördern. Und wird den Sieg jetzt in Kombination mit dem 20-Jährigen Bestehen feiern. Denn „‘A little party never killed nobody‘“, wie Pfaller hinzufügt - und mit dem Feiern von Auszeichnungen haben die LimeSodas schließlich Erfahrung.