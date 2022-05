„Zeichen von Demut und Dankbarkeit“

Für Susanne Bentlage gehört es zur sozialen Verantwortung als Unternehmerin, sich auch für die Gesundheit und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter einzusetzen.

Vielleicht ließen sich die Warnanlagen und Notbeleuchtungen bei der ELVG Bentlage ohne BGF genauso effizient produzieren, aber für Susanne Bentlage, die das Unternehmen von ihren Eltern übernommen hat, kommt ein solcher Zugang nicht in Frage. „Ich denke, dass es in meiner sozialen Verantwortung als Unternehmer liegt, mehr zu tun als nur durch Sparen und Druck Gewinn- und Umsatzziele zu erreichen. Es ist ein Zeichen von Dankbarkeit und Demut sich auch um andere zu kümmern oder auch zu helfen“, erläutert die Geschäftsführerin, warum sie in ihrem Haus sehr viel initiiert, das es nicht unbedingt bräuchte, um die unternehmerischen Ziele zu erreichen. Daher ist der Firmen Fitness-Award nicht nur für sie persönlich, sondern auch für die Mitarbeiter des Unternehmens ein Grund zur Freude. „Die finden es ‚schön, super, Weltklasse, cool‘, weil es schön ist, wenn man gemeinsam was für sich tut und durch Vorbildwirkung andere ermutigen kann“, so die Unternehmerin . Schließlich arbeite man gerne in einem Unternehmen, in dem man Möglichkeiten hat, auf seinen Körper zu achten.

Neue Ideen und Kontakte

Außerdem haben sich durch die Nominierung neue Kontakt knüpfen lassen, und neue Ideen sind im Hause Bentlage immer willkommen. „Wir freuen uns auf alles, was wir gemeinsam noch auf den Weg bringen und haben gerade erneut unseren Antrag für das Gütesiegel der betrieblichen Gesundheitsförderung eingereicht. Da muss man wirklich belegen, dass man dieses würdig ist. Intensiv ist bei uns eigentlich immer alles, bedingt durch die Charaktere im Unternehmen“, fügt sie hinzu. Entsprechend intensiv werden die Auszeichnungen bald auch gefeiert werden. „Im Juni bei unserem nächsten viertägigen Team- und Gesundheitstraining in Kärnten wollen wir den Erfolg zelebrieren, denn zur mentalen Gesundheit gehört auch der Genuss am Leben mit all den bereichernden Erlebnissen und Begegnungen“, betont sie. „Und feiern können wir sehr gut, Humor und Spaß hat bei uns einen hohen Stellenwert.“