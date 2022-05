Madama Butterfly wird zur modernen Samenjägerin

Puccinis Oper ist Ausgangspunkt für Kulturkritik: Satoko Ichihara dreht den Spieß um.

Was ist ein Hafu? In Japan werden so Babys mit einem westlichen Vater bezeichnet. Das Wort leitet sich vom Englischen „half“ ab. Solch ein Halbes wollen Japanerinnen, die von „weißen“ Schönheitsidealen träumen. Solche „Samenjägerinnen“ sind in Tokios Vergnügungsvierteln unterwegs, um von Gaijins (Fremden) ein Baby zu bekommen. Diese Story erfährt man wortreich und teilweise vulgär in Satoko Ichiharas Gastspiel „Madama Butterfly“ bei den Wiener Festwochen.