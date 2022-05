Das „Fieber“ hat Nordkorea im Griff

APA/AFP/KCNA VIA KNS/STRINGER

Virenbekämpfung auf Nordkoreanisch: Sicherheitskräfte präsentieren bei einer Parade in der Hauptstadt Pjöngjang ihre Ausrüstung.

Nordkoreas Diktator Kim hat stets betont, das Land sei „Covid-frei“. Nun musste er erstmals Coronafälle zugeben.

Corona hat nun auch die am meisten abgeschottete Grenze der Welt durchbrochen. In Nordkorea sah sich Machthaber Kim Jong-un gezwungen, wegen der deutlich steigenden Zahl von Corona-Verdachtsfällen einen Krisengipfel einzuberufen. Das Militär wurde angewiesen, die Arzneimittelversorgung in der Hauptstadt, Pjöngjang, zu „stabilisieren“.



Die Staatsagentur KCNA vermeldete 50 Tote, und bisher seien rund eine Million Menschen mit einem „unbekannten Fieber“ infiziert worden, das „sich seit Ende April explosionsartig im ganzen Land ausbreitet“, heißt es bei KCNA. Unklar bleibt, wie viele Personen überhaupt auf Covid-19 getestet wurden.

Mit Härte gegen Verbreitung

Machthaber Kim Jong-un erklärte diese Lage bei einer Dringlichkeitssitzung seines Politbüros zum „schweren nationalen Notfall“. Es ist zwar sehr zu bezweifeln, dass es sich bei diesen Fällen tatsächlich um die ersten Covid-Erkrankungen in Kims Machtbereich handeln könnte, aber offenbar ließ sich die Wahrheit auch von der rigidesten Amtspropaganda nicht länger verschweigen.