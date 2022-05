Groß-Baustellen auf Österreichs Gletschern

(c) Franz Mandl

Der Dachsteiner Gletscher ist angezählt, er ist - so sagt Glaziologe Reinhard Lieb (Universität Graz) "grenzwertig klein".

Der Rückzug der alpinen Gletscher schreitet voran. Für die Skigebiete in den Gletschern wird es eng, für die Ökologie dieser Regionen ist dies schon lange der Fall.

Gletscher sind überall auf Rückzug, in den Alpen schreitet dies voran. Die kommenden Monate werden darüber entscheiden, in welchem Tempo das Schmelzen weitergeht. Sicher ist, dass die kommenden Wochen die Gletscher-Skigebiete in Baustellen verwandeln wird.

Hier geht Liliane Dagostin ins Detail. Sie ist Leiterin der Abteilung Raumordnung und Naturschutz des Österreichischen Alpenvereins und spricht von „Groß-Baustellen“ im Sommer, wo es schon auch einmal zu Sprengungen von Felsen gekommen sei. Hier würden Pisten verlegt, um den winterlichen Skibetrieb zu gewährleisten.