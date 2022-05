Kourtney Kardashian und Travis Barker haben geheiratet

Auf Instagram gab das Paar bekannt, sich in Santa Barbara standesamtlich getraut zu haben. Nach einer „Probehochzeit“ im April ist das die zweite Trauung der beiden - ein großes Hochzeitsfest soll es im Sommer geben.

Unternehmerin und Reality-TV-Star Kourtney Kardashian und Musiker Travis Barker haben sich das Ja-Wort gegeben. Beide teilten am Montag auf ihren Instagram-Accounts Schwarz-Weiß-Fotos von ihrer Hochzeit. Kardashian trägt darauf ein kurzes, weißes Kleid von Versace und einen Schleier, Barker ein komplett schwarzes Outfit und eine Sonnenbrille. Für die Hochzeitsfotos posierte das Paar auf den Stufen des Standesamtes sowie in einem Cabrio, an dem ein „Just Married“-Schild angebracht war.

„Bis dass der Tod uns scheidet“, schrieben die Unternehmerin und der Schlagzeuger jeweils zu den Fotos. Auf den Bildern sind auch Barkers Vater Randy Barker und Kardashians Großmutter Mary Jo Campbell zu sehen. Weitere Familienmitglieder gratulierten auf Instagram. „Kravis forever“ (zu Deutsch: Kourtney und Travis für immer), schrieb etwa Kim Kardashian unter die Fotos.

Die zweite von drei Hochzeiten

Wie US-Medien berichteten, fand die standesamtliche Trauung in Santa Barbara statt, diese war allerdings nicht die erste Hochzeit des Paares. Bereits im April hatten die beiden bei einer nächtlichen Blitzhochzeit, einer „Probehochzeit“, wie es danach hieß, in Las Vegas geheiratet - allerdings noch ohne Heiratslizenz, wie Kardashian auf Instagram erklärte. Nach staatlichen Auflagen müssen Heiratswillige vor der Eheschließung die erforderlichen Papiere beantragen, um diese amtlich zu machen. Im Sommer soll nach der Hochzeit in kleinem Rahmen noch eine große Feier mit der gesamten Familie in Italien folgen.

Der Blink-182-Schlagzeuger und die älteste Schwester des Kardashian-Clans hatten ihre Beziehung im Februar 2021 öffentlich gemacht und verlobten sich im Oktober. Wie in der derzeit auf Hulu laufenden achten Staffel von „keeping up with the Kardashians“ zu sehen ist, bemühen sich die beiden gerade auch schwanger zu werden. Beide bringen bereits Kinder mit in die Ehe: Kardashian hat gemeinsam mit Scott Disick zwei Söhne, den zwölfjährigen Mason und den siebenjährigen Reign, sowie eine Tochter, die neunjährige Penelope. Barker hat gemeinsam mit seiner Exfrau, der Schauspielerin Shanna Moakler den 18-jährigen Sohn Landon und die 16-jährige Tochter Alabama.

(APA/red)