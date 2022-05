Das zweite Mal in Folge wurden in Österreich weniger als 3000 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 315,8. Immer mehr Menschen lassen ihre Impfzertifikate auslaufen.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich nimmt immer weiter ab. Am Dienstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 2909 neue Fälle binnen 24 Stunden. Die Zahl der hospitalisierten Covid-Patientinnen und -Patienten ist weiter gesunken. Derzeit befinden sich 740 infizierte Personen im Krankenhaus, 32 weniger als am gestrigen Montag.

58 Erkrankte werden auf Intensivstationen betreut. Das sind um vier weniger als am Vortag. Innerhalb von drei Wochen hat sich die Gesamtzahl der Spitalspatienten halbiert. Am 26. Mai waren österreichweit noch 1489 Infizierte in den Krankenhäusern behandelt worden, 111 davon intensivmedizinisch. Neun weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben.

Inzidenz bei 315

Die 2909 Neuinfektionen liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, der beträgt 4051. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Dienstag 315,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. Bisher gab es in Österreich 4.218.059 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand (17. Mai, 9.30 Uhr) sind österreichweit 18.312 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben und 4.145.947 wieder genesen.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit Wien mit 395,7, gefolgt von Niederösterreich mit 377,5, dem Burgenland mit 357,2 und Kärnten mit 266,8. Dahinter reihen sich Salzburg (266,6), Vorarlberg (265,2), Oberösterreich (264,5), die Steiermark (258,3) und Tirol (255,2). Die wenigsten Neuinfektionen am Dienstag meldete das Burgenland mit exakt 100, die meisten Wien mit 793.

Immer mehr lassen Impfzertifikate auslaufen

Österreichweit sind am Montag 2139 Impfungen durchgeführt worden. Davon waren 78 Erststiche. Insgesamt haben den Daten des E-Impfpasses zufolge 6.826.450 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. Exakt 6.010.468 Menschen und somit 66,9 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz. Immer mehr Menschen lassen ihre Impfzertifikate auslaufen. Allein in der vergangenen Woche haben die Zertifikate von 59.673 Personen ihre Gültigkeit verloren.

(APA)