Glasgow Rangers: Schottlands Kultklub träumt wieder

Aus der vierten schottischen Liga ohne Zwischenstopp ins Europacupfinale - die Glasgow Rangers wähnen sich in Sevilla für den großen Coup bereit. Gelingt den „Blauen" heute das Happy End gegen Eintracht Frankfurt?

Geht es in Glasgow um Fußball, gibt es immer nur eine Frage: Rangers oder Celtic. Dazwischen interessiert nichts anderes, auch Schottlands zwölf Klubs starke Premiership ist seit jeher von der Rivalität der Blauen und Grünweißen, der Protestanten und Katholiken geprägt. Weil es auch Schottlands Fußball verlangt, vermischen sich in dieser Arbeiterstadt ausnahmslos Kult, Fan-Liebe, sportliche und menschliche Tragödien, finanzielle Abstürze und herz-zerreißende Comebacks auf dem Fußballplatz zwischen immer weniger werdenden „Lads“ und zusehends das Spielgeschehen bestimmenden Legionären. Schottlands letzte WM-Teilnahme ist lange her, es war 1998 – wie für Österreich. An Spielsystem, Transferkultur und Übermacht zweier Klubs gibt es kein Rütteln.

Das ist gelebte Kultur bei den „Gers“, die 1872 gegründet wurden und heute in Sevilla im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (21 Uhr, live ServusTV, Sky) vor dem größten Erfolg der Klubgeschichte stehen. Im Ibrox-Park aber kennt man weder Nationalität noch Vorurteil. Hier gibt es für die Masse nur eines: den Verein.