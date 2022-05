Mit Spaß gemeinsam an Software-Lösungen arbeiten

Great Place to Work. Insight hilft Unternehmen weltweit dabei, Innovationen und Produkte zu implementieren, um Prozesse einfach abzubilden. Künftige Mitarbeiter*innen sollen motiviert sein und Spaß daran haben, im IT-Umfeld zu arbeiten.

Ob künstliche Intelligenz, Multi-Clouds, Augmented Reality oder Internet of Things − Technologien von heute zu verwalten und ins Morgen zu transformieren, ist eine der Kernkompetenzen von Insight, einem Anbieter von Hard- und Software-, Cloud- und Servicelösungen.

Das sagt das Unternehmen über sich:

Insight Technology Solutions ist ein globaler Anbieter im Bereich der IT-Dienstleistung. Unser Portfolio reicht dabei von der Unterstützung des IT-Beschaffungsprozesses bis hin zur Umsetzung komplexer Projekte rund um das Rechenzentrum und den modernen Arbeitsplatz.

Bei Insight haben wir das Privileg, in einem vielfältigen, multikulturellen Team mit Niederlassungen auf dem gesamten Kontinent zu arbeiten, die wir ständig fördern. Dies bedeutet, dass wir von der Zusammenarbeit mit Teamkolleg*innen unterschiedlichster Altersgruppen, Rassen, Religionen, Orientierungen, Fähigkeiten, Geschlechter, Persönlichkeiten und Erfahrungen profitieren. Bei Insight sind wir ein globales Team − unsere intelligenten, hilfsbereiten und vertrauenswürdigen Mitarbeiter*innen sowie die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Teams schaffen Vertrauen und Sicherheit, die wir alle sehr schätzen.

Wir sind von Technologie besessen, wissen aber genau, dass wir keine Roboter sind. Ganz nach dem Motto „Familie geht vor“ fördern wir die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Auch wenn das Leben unsere Mitarbeiter*innen manchmal auf eine harte Probe stellt, sind wir für sie da. Wir unterstützen sie, auf sich und ihre Lieben zu achten, und stellen dabei Gesundheit und Wohlbefinden an die erste Stelle.

Wer bei uns arbeitet, schätzt vor allem, dass Insight ein erfolgreiches, stabiles und trotzdem dynamisches Unternehmen ist: Insight besteht bereits über 30 Jahre, ist ein Fortune-500-Unternehmen und unser Aktienkurs ist auf einem Allzeithoch.

Nur diejenigen, die sich schnell an die wandelnde IT-Landschaft anpassen, werden überleben − wir gehören dazu. Sei ein Teil von unserem Team und „Ernte die Früchte“.

Bei uns erwarten neue Kolleg*innen herausfordernde Tätigkeiten in einem innovativen Arbeitsumfeld geprägt von Teamgeist, Offenheit, Gestaltungsfreiheit, Eigenverantwortung und Kollegialität. Namhafte Kunden, spannende internationale Projekte, Einsatz neuester Technologien, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sind das Rüstzeug für den eigenen Erfolg und die eigene Zufriedenheit. Karrieremöglichkeiten bei Insight finden sie unter at.insight.com.

"Unsere Mitarbeiter*innen leben unsere Werte. Hunger, heart and harmony! Gerade in den letzten beiden Jahren waren es der gemeinsame Wille zum Erfolg, die gegenseitige Unterstützung und unser hohes Maß an Flexibilität, welche Insight zu einem großartigen Arbeitsplatz gemacht haben. Danke an unser Team! Sie sind die wahren Champions!"

Geschäftsführer Stefan Sennebogen