Abschöpfung von Verbund-Gewinnen: Kocher bremst bei Sondersteuer

Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher spricht im „Presse"-Interview über die Gewinne der Energieanbieter, die Kurzarbeit, wie es sich als Experte in der Regierung lebt und seine Rückkehr in die Forschung.

Wir können uns vorstellen, was Martin Kocher als IHS-Chef zur Idee eines Politikers gesagt hätte, der die Gewinne von Firmen abschöpfen will. Wie erklärt denn der Minister Kocher, dass diese Idee seines Regierungschefs gar nicht so schlecht ist?

Wir haben aufgrund der Pandemie und des Kriegs gelernt, dass sich viele Dinge verschieben, dass man über ganz neue Themen diskutieren muss. Ich glaube, es ist legitim, wenn man sich Gedanken macht, wie man die hohen Energiekosten ausgleichen kann. Darüber diskutieren wir jetzt mit dem Bundeskanzler und dem Finanzminister.

Eine staatliche Abschöpfung von Gewinnen – das ist für einen Ökonomen doch normalerweise völlig undenkbar.