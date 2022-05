Wenn der Prinz einen Fußballer für sein Coming-out lobt

Der britische Thronfolger Prinz William hat den englischen Zweitliga-Profi Jake Daniels für seinen Mut gelobt.

Als erst zweiter aktiver Fußballprofi weltweit hatte der 17-Jährige von Blackpool seine Homosexualität öffentlich gemacht. "Was Jake getan hat, erfordert Mut und wird hoffentlich Grenzen abbauen, für die in unserer Gesellschaft kein Platz ist", schrieb William am Dienstag auf Twitter und teilte einen Post von Daniels.

Daniels hatte in einem am Montag veröffentlichten Interview des Senders Sky Sports erzählt, er sei schwul. Für seinen Entschluss, an die Öffentlichkeit zu gehen, bekam der junge Stürmer viel Zuspruch. Unter anderem England-Stürmer Harry Kane, der englische Fußballverband, dessen Präsident Prinz William ist, und der deutsche Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger lobten Daniels für sein Coming-out. "Ich hoffe, diese Entscheidung öffentlich darüber zu sprechen, gibt anderen das Selbstbewusstsein, dasselbe zu tun", meinte Prinz William.

Zuvor hatte sich bereits der 22-jährige Australier Josh Cavallo von Adelaide United im vergangenen Oktober öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. Als bisher letzter Fußballprofi hatte sich in England im Jahr 1990 der inzwischen verstorbene Justin Fashanu geoutet. In Österreich hat sich bisher kein aktiver Profi zu seiner Homosexualität bekannt. In Deutschland outete sich Hitzlsperger als bisher einziger nach dem Ende seiner Karriere.

(APA)