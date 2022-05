„Turbo für das Bewusstsein“

Im hauseigenen „club lebenszeit“ wird auf die unterschiedlichen Anforderungen in allen Lebensphasen Rücksicht genommen.

In der Vamed hat die BGF einen eigenen Namen: club lebenszeit heißt das Angebot, das auf die Lebensphasen und Einflussfaktoren von Gesundheit abgestimmt ist und der Tatsache Rechnung trägt, dass jede Zeit im Leben unterschiedliche Anforderungen hat. Das Konzept ist bereits seit 2006 im Unternehmen verankert, hat aber durch die Pandemie noch einmal deutlich an Zulauf gewonnen, wie Nina Prieschl, Leiterin des club lebenszeit, berichtet. „Das Bewusstsein für die Bedeutung der eigenen Gesundheit hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, durch COVID-19 wurde den Menschen sehr bewusst, wie wichtig Bewegung für unsere Gesundheit ist. Das war in Kombination mit unseren Online-Angeboten ein regelrechter Turbo für die Teilnehmerzahlen“, so die BGF-Verantwortliche. „2020 haben rund 3200 Mitarbeiter an den Angeboten teilgenommen, 2021 konnten die Teilnahmen auf rund 5000 gesteigert werden.“

„Sport verbindet“

Bei denen es nicht nur um die eigene Gesundheit und körperliche Aktivität geht, sondern auch um die Kontakte zu Kollegen und anderen Bereichen des Anbieters für Einrichtungen im Gesundheitswesen. „Sport verbindet“, betont Prieschl, „unsere Fitness- und Sportprogramme tragen dazu dabei, Kollegen unternehmensübergreifend zueinander zu bringen. Da treffen neue Mitarbeiter auf eine Vielzahl von Kollegen aus dem gesamten Unternehmen und nicht nur auf ihr unmittelbares Team. Das ermöglicht, dass sie Beziehungen zu einer Vielzahl von Menschen knüpfen, ein umfassendes Wissen über das Unternehmen erlangen und bereichsübergreifende Teamarbeit gefördert wird.“