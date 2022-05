Kreative Maßnahmen

Im Waldviertler Kräuterhandel wird nicht nur das firmeneigene Wissen um die Gesundheit geteilt, sondern auch gemeinsam gebacken und gesportelt.

Bei Sonnentor sitzen die Mitarbeiter direkt an der Quelle, wenn es um eine gesunde Lebensweise geht. „Wir bieten unsere Kräuterkompetenz, unser Gesundheitswissen und unsere vielfältigen Gesundheitstipps nicht nur unseren Fans, sondern auch unseren Mitarbeitenden an“, unterstreicht Geschäftsführer Klaus Doppler. Auch darüber hinaus wird im Waldviertler Kräuter-Handel viel für die Mitarbeiter getan. „Wir setzen bei Sonnentor auf das ‚magische‘ Dreieck Körper, Geist und Seele und versuchen diese Elemente in all unseren Aktivitäten zu verankern. Von A wie Achtsamkeitstraining bis Z wie Zumba ist fast alles dabei. Ich behaupte auch, dass unsere Unternehmenskultur eine ganz besondere ist und das passt einfach gut zusammen mit unseren – oft sehr kreativen – Mitarbeitenden-Maßnahmen. Wir sind zum Beispiel alle miteinander per Du und das ist natürlich auch bei einem Koch- oder Backkurs gleich viel einfacher, wenn wir gemeinsam werken. Das tut dann nicht nur Gutes für unsere Gesundheit, sondern auch für unser Miteinander und unseren Teamspirit.“

Auch für Sportmuffel

Und auch für die Fluktuation und die Krankenstände im Unternehmen: „Beide haben sich klar verringert“, freut sich Doppler. Was auch mit der guten Akzeptanz der Maßnahmen im Unternehmen zusammenhängt: „Unsere Mitarbeitenden schätzen die vielfältigen Angebote sehr und für fast jede und jeden ist etwas dabei, wie etwa unser tägliches, kostenloses Bio-Mittagsmenü. Schön ist auch, dass bei der jährlichen Verlosung von Urlaubsgutscheinen sogar unsere Sportmuffel fleißig Bewegungskilometer an der frischen Luft sammeln und dabei sind“, so der Unternehmer.