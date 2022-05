Heimspiel für die BGF

Die Plattform zur Vernetzung von Sportbegeisterten kann auf die Expertise und das Engagement der eigenen Mitarbeiter zählen.

Wenn es darum geht, die Mitarbeiter zu mehr Bewegung zu motivieren, haben die BGF-Verantwortlichen im Haus Eversport leichtes Spiel: „Bei uns arbeiten alle unermüdlich daran, Menschen für Sport zu begeistern, neues auszuprobieren und sich wohl dabei zu fühlen“, bringt es Isabella Ettmayer, Team Lead People Operations, auf den Punkt. Denn das Unternehmen stellt Sportbegeisterten eine zentrale Plattform zur Verfügung, über die sie sich mit Studios, Sportzentren, Lehrern und Trainern vernetzen können. Weshalb sich Ettmayer und ihr Team auch über immer neuen kreativen Input aus der eigenen Belegschaft freuen können. „Unsere offene Unternehmenskultur schafft Platz für Innovation und neue Ideen, und dieser Raum wird definitiv von Mitarbeitern genutzt und teilweise auch in Eigeninitiative organisiert“.

Gemeinsam durch die Krise

Was sich auch in schwierigen Zeiten wie der Pandemie als Gewinn für das Unternehmen wie die Mitarbeiter erweist. „Covid war auf so vielen Ebenen eine Herausforderung für uns alle. Unsere dennoch täglich stattfindenden Sports Breaks und regelmäßigen Sport Events bei unseren Partnerstudios haben unsere Mitarbeiter - egal ob sie im Home Office oder vom Büro aus arbeiteten - zusammengebracht und eine dringend nötige Konstanz in einen sonst so unsicheren Alltag gebracht. Gemeinsam Sport zu machen ist Teil unserer Arbeit, aber hat noch einmal mehr gezeigt, dass es das ist was uns vereint“, blickt sie zurück. Eine Auszeichnung wie der Firmen Fitness-Award sei daher eine Wertschätzung der geleisteten Arbeit, „die uns alle mit unglaublicher Freude und Dankbarkeit erfüllt.“