"Brauchen Rahmenbedingungen, um investieren zu können."

Der Staat muss Nachhaltigkeit ernster nehmen, sagt Christian Pochtler, Präsident der Industriellenvereinigung Wien. Orientieren könne er sich dabei besonders an Familienunternehmen.

Die Presse: Nachhaltigkeit ist zur gesellschaftlichen Verantwortung geworden. Wie wichtig ist sie für Sie?

Christian Pochtler: Nachhaltigkeit ist für mich als Unternehmer von zentraler Bedeutung. Gerade Familienunternehmen denken prinzipiell in Generationen und sind hier Vorbilder.

Wie leben Sie Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen?

Sie ist einer unserer zentralen Unternehmenswerte, der von uns mit einer langfristigen Unternehmensstrategie, langjährigen MitarbeiterInnen als generationenübergreifende WissensträgerInnen, und ökologischem und ökonomischem Wirtschaften als Credo in allen Bereichen gelebt wird. Zusätzlich haben wir in den letzten Jahren eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die das Thema umfassend durch Maßnahmen und Verantwortlichkeiten im Unternehmen verankert.

Welche Herausforderungen haben Wiens Industriebetriebe bei ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen zu bewältigen?

Natürlich bringt der Standort Stadt besondere Herausforderungen mit sich, keine Frage. In der wachsenden Stadt gibt es einfach mehr Konkurrenz um Flächen als am Land. Eine andere Challenge ist, mit Blick auf die Anrainer, die Notwendigkeit einer Rund-um-die-Uhr-Logistik. Gleichzeitig gibt es aber auch Vorteile. Die Stadt Wien verfolgt eine sehr positive, integrative Strategie: Die Industrie soll nicht aus der Stadt gedrängt werden, sondern Wohnen, Arbeiten und Freizeit sollen gemeinsam, möglichst konfliktfrei stattfinden können. 15 Prozent der Wiener Wertschöpfung kommen vom produzierenden Bereich, inklusive indirekter Effekte sind es sogar 34 Prozent. Wien ist damit auch als Großstadt ein starker, produzierender Standort.

Zur Person Christian Pochtler, Geschäftsführender Alleingesellschafter der Pochtler Industrieholding GmbH / iSi Group, ist seit 2019 Präsident der IV Wien. Am 23. Mai wird er am diesjährigen Wiener Strategieforum teilnehmen.

Ende Februar hat der Wiener Gemeinderat die neu gefasste Smart Klima City Strategie beschlossen. Deren zentraler Anspruch lautet nach wie vor: Hohe Lebensqualität für alle Wiener bei größtmöglicher Ressourcenschonung durch soziale und technische Innovationen. Welchen Beitrag kann die Wiener Industrie dazu leisten?

Man redet heute sehr oft vom Konzept der smart cities – und ganz klar: Die Technologien und Produkte, die die Realisierung solcher Initiativen ermöglichen, kommen von der Industrie. Exzellente öffentliche Verkehrsmittel, die dafür nötige Infrastruktur, die Versorgung der Stadt mit allem was sie braucht – Wärme, Kälte, Elektrizität, schnelle Internetverbindungen, und, und, und: All das wäre ohne die Industrie nicht möglich. Dasselbe gilt für die nächste große Herausforderung, die Energiewende und damit die Aufgabe, die Stadt klimafit zu machen. Die Industrie ist hier wesentlicher Teil der Lösung und nicht das Problem.

Was würden Sie sich von der Politik in diesem Zusammenhang wünschen?

In Wien haben wir seitens der IV einen sehr guten, regelmäßigen Austausch mit der Stadtregierung. Das funktioniert, man nimmt sich gegenseitig ernst und arbeitet auch gemeinsam an Lösungen. Ich würde mir auf der Bundesebene Vergleichbares wünschen. Dort will und propagiert man die Energiewende – gleichzeitig macht man nichts, um Genehmigungsverfahren und damit dringend notwendige Investitionen zu erleichtern und zu beschleunigen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wir brauchen die erforderlichen Rahmenbedingungen, damit die Unternehmen auch in die entsprechende Infrastruktur investieren können. Aktuell sehen wir aber, wenn ich etwa an den Lobautunnel denke, der ja bereits beschlossene Sache war, leider genau das Gegenteil. Das Vertrauen in Planungs- und Investitionssicherheit stärkt das das nicht.

Nachhaltigkeit beschränkt sich nicht auf die Umwelt….

Sie hat tatsächlich viele Facetten – ihre zentrale Bedeutung muss daher auch in der öffentlichen Verwaltung, im Staat ernster genommen werden. So haben wir in unserem Land kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Obwohl wir eigentlich ein sehr reiches Land sind, kämpfen wir mit maroden Staatsfinanzen. Das ist schlicht unfair den jüngeren und kommenden Generationen gegenüber. Die Politik müsste hier dringend über Wahlperioden hinaus generationenübergreifend denken - und damit eben auch nachhaltig.

Klima-Krise, COVID-Krise und nun Krieg in der Ukraine - die Welt kommt von einer Krise in die andere. Sehen Sie darin auch Chancen, die Zukunft nachhaltig zu gestalten?

Ich bin Optimist: Ich hoffe daher auf ein politisches Umdenken in Folge der aktuellen Multikrisen: Wir haben zu lange zu viele Baustellen nur mit mehr und noch mehr Steuergeld zugedeckt, anstatt durchdachte, systemische Reformen zu forcieren. Das müssen wir nun nachholen. Die Bundesregierung muss diese Zeitenwende als Chance für eine gute, chancenreiche Zukunft begreifen. Wir dürfen nicht länger warten!