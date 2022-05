Workin' Mom Jessalyn Wanlim vermittelt Luxusimmobilien

Die kanadische Schauspielerin und Tänzerin wirkte in Serien wie „Gossip Girl“, „Modern Family“ und „Orphan Black“ mit. Ab sofort kümmert sie sich bei Makler Engel & Völkers um Immobilien.

Die aus der Netflix-Serie „Workin' Moms“ bekannte Schauspielerin Jessalyn Wanlim wechselte kürzlich als Immobilienberaterin zum international tätigen Maklerunternehmen Engel & Völkers (E & V). Sie spielte in der Serie die Rolle der „Jenny Matthews“. Neben ihrer Schauspielkarriere ist die 39-jährige Kanadierin seit 2016 als Immobilienberaterin in den USA aktiv. Am Standort in Nashville, Tennessee zeichnet Wanlim für die Vermittlung von Luxusimmobilien im Auftrag von Engel & Völkers verantwortlich.

Nach ihrer Ausbildung zur Tänzerin an der Juilliard School in New York City begann Jessalyn Wanlim ihre Karriere als Schauspielerin, unter anderem in Shows wie „Gossip Girl”, „Modern Family” und „Orphan Black”. Der Serienstar hat ein Marketing-Studium abgeschlossen und war parallel zur Karriere im Showgeschäft bereits für andere renommierte Immobilienunternehmen tätig. Laut E & V hat sich Wanlim in den letzten Jahren eine „umfassende Marktexpertise und ein breites Kontaktnetzwerk aufgebaut". Ihr Fokus liegt auf der Vermittlung von Immobilien im Premiumsegment, heißt es. Im Frühjahr 2021 zog Jessalyn Wanlim von Los Angeles nach Nashville um, wo sie nun mit ihrem Mann, ihrem Sohn und zwei Hunden lebt. (taru)

Mehr Informationen unter:



jessalynwanlim.evrealestate.com/bio/JessalynWanlim

Netflix-Serie „Workin' Mums"