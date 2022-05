Die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien vergab am Dienstag den Immy für das Jahr 2021.

Bereits zum 16. Mal verlieh die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien am Dienstag den Immy an die besten Makler der Stadt, zum fünften Mal an die besten Verwalter und zum zweiten Mal an die besten Bauträger Wiens. Die Awards wurden für das zurück liegende Jahr 2021 vergeben.

Die teilnehmenden Unternehmen werden in der Bewertungsphase einem intensiven Qualitätscheck unterzogen, so der langjährige Immy-Projektleiter, Dietmar Hofbauer. Dieser erfolgt mittels Mystery Shopping, Befragung von Echtkunden, sowie Datenerhebung beim Unternehmen und allgemeinen Qualitätsmerkmalen.

Neben der Ehrung der Betriebe stand die beabsichtigte Einführung des Bestellerprinzips bei der Maklerprovision im Mittelpunkt der Veranstaltung. Der Obmann der Fachgruppe, Michael Pisecky, prognostizierte für Österreich die gleichen negativen Auswirkungen des Bestellerprinzips bei Mietwohnungen, wie man sie schon aus Deutschland kennt. Der Markt wird intransparenter, weil viele Mietobjekte nicht mehr professionell aufbereitet und angeboten werden. Das bisher – zumeist online – sichtbare bzw. öffentliche Angebot wird deutlich zurückgehen.

Das sind die Immy Preisträger 2021:

Makler Gold:

Anobis Immobilien GmbH

kubicek immobilien

Chalupa Immobilien Services GmbH

MCR Immobilien e.U.

Reischel Immobilien e.U.

Makler Silber:

Altenburg Realitäten GmbH & Co KG

Steindl & Herzel Immobilien OG

RE/MAX Living, Home Sweet Home Immobilien GmbH

Elisabeth Rohr Real Estate e.U.

Hubner Immobilien GmbH

RE/MAX Emotion MCZ Immobilien GmbH

Spiegelfeld Immobilien GmbH

Brezina-Real Inh. Ulrike Höreth BA.

EDEX Immobilien GmbH

Dr. Funk Immobilien GmbH & Co KG

PlanetHome Immobilien Austria GmbH

Reagil GmbH Immobilienvermittlung

Ursula Sattmann Immobilien

Accenta Immobilien e.U.

EHL Wohnen GmbH

Bauträger Gold:

C&P Immobilien AG

BAUTRÄGER SILBER

Glorit Bausysteme GmbH

Sonderpreis Bauträger für besondere Kunden- und Qualitätsorientierung:

Ulreich Bauträger GmbH

Haring Group Bauträger GmbH

Verwalter Wohnungseigentumsverwalter in Gold:

Sabo+Mandl & Tomaschek Immobilien GmbH

Pusta & Partner Hausverwaltungs GmbH

Verwalter Wohnungseigentumsverwalter in Silber:

Immobilienkanzlei Dr. Roman Wagner GmbH

Objekta Immobilien Gesellschaft m.b.H.

Verwalter Zinshausverwalter in Gold:

ViennaEstate Hausverwaltung GmbH

AREALIS Liegenschaftsmanagement GmbH

