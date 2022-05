Wer steckte die Zahnpasta in die Tube?

Drucken

Hauptbild • Werbeplakat für die Zahncreme „Kalodont“ um 1900 • (c) imago

Wurde die Zahnpasta in den USA, in Deutschland oder doch in Österreich zum schäumenden Massenprodukt? Und: Weshalb wird sie bis heute konsequent in eine Tube gesteckt? Eine Spurensuche.

Ob gestreift, einfarbig, mit oder ohne „extra Frische“: Die Zahnpasta gehört in europäischen Breiten zur täglichen Routine. Beinahe ebenso oft diskutiert werden die Fragen, ob die schäumende Substanz dabei zwei- oder dreimal zur Anwendung kommen und mehr oder weniger Fluorid enthalten sollte. Weit seltener hingegen wird danach gefragt, wer die Zahnpasta erfunden sowie in die handliche Tube gesteckt hat – und weshalb? Die Suche nach Antworten aber lohnt sich – führt sie doch in die USA ebenso wie ins österreichische Liesing.