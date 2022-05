Jakob Pöltl: Der Star aus der fremden Zeitzone

Eine große Nummer, vor allem in seiner sportlichen Heimat San Antonio. Jakob Pöltl auf Heimatbesuch in Wien.

Basketballer Jakob Pöltl sprach an der Alten Donau über seine bislang beste NBA-Saison und die Zukunft. Warum der 26-Jährige in Österreich dennoch unter dem Radar fliegt.

Dienstagabend ist Jakob Pöltl im Gegensatz zu seinem Gepäck in Wien gelandet. Weil Österreichs erster und einziger NBA-Spieler quasi seine gesamte Garderobe in San Antonio hat, dem 2,16 Meter großen Basketballer keine klassischen 32/32-Jeans passen und die Zeit drängte, erschien Pöltl am Mittwoch kurz vor 10 Uhr in einer schwarzen Jogginghose zum Medientermin an der Alten Donau.

Pöltl entschuldigte sich eingangs dafür, bei einem Sportler fällt das Tragen einer Jogginghose zu einem offiziellen Termin aber nicht unter die Kategorie modischer Fauxpas. Nein, es wirkt sogar authentisch. Dass der 26-Jährige Mitte Mai auf Heimatbesuch weilt, hat einen einfachen Grund. Die Saison ist für Pöltl und seinen Klub, die San Antonio Spurs, zu Ende.