Insulare Eigengewächse

Drucken

Hauptbild • Küstenlinie. Damit punktet die Insel: schöne Buchten, Orte ohne Massen. • Thanos Hotels &Resorts.

Die Sommelier-Elite kürte im Vorjahr in Zypern ihren Europameister.

Doch schon länger bläst die Insel den Staub von der uralten Weinkultur.

Nicht schlecht, sich im Anassa einzukasernieren. Doch für George Kassianos, Präsident der Zypriotischen Sommelier Association, ging es vor ein paar Monaten nicht an den lockenden Privatstrand des luxuriösen Hotels. Er zog sich hier vielmehr zurück, um sich auf die Sommelier-Europameisterschaft vorzubereiten. Der Zypriote hat sehr lang an dem Bewerb gearbeitet, denn dieser hätte, wäre da nicht Corona, schon im Jahr zuvor in Limassol stattfinden sollen. Aber auch ohne Großereignis mit den besten Weinkennern Europas fährt Kassianos gern in die Berge, nach Vouni, ein kalkiges Plateau, das Touristen vor allem wegen des Klosters Chrysoroyiatissa kennen.

Die Dreifaltigkeit des modernen Zypern-Weinbaus findet man ein paar Bergstraßenkilometer weiter: Ein älterer Herr mit Sonnenbrille, ein markanter Schnauzbart­träger und ein orthodoxer Priester lächeln gemeinsam vom Weinetikett. Es sind Akis Zambartas, Abt Dionysios und Andreas Kyriakides, der das Weingut Vouni Panayia in den Bergen oberhalb von Paphos führt.