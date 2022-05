Ein bulgarischer Antiheld auf Besuch im Wien

Plakativ und schwungvoll: Das Sofia Philharmonic Orchestra unter Nayden Todorov im Musikverein.

Das Sofia Philharmonic Orchestra, Ende des 19. Jahrhunderts als Garde- und Militärorchester gegründet, hat sich zu einem der führenden osteuropäischen Klangkörper entwickelt. Sein Chefdirigent ist seit 2012 Nayden Todorov, der seit Langem in Wien lebt. Das spiegelte sich im Programm wider: in der in Bulgarien populären Grotesken Symphonischen Suite „Bay Ganyo“ von Veselin Stoyanov, der in Wien bei Franz Schmidt studiert hat. Die Titelfigur ist eine Art bulgarischer Schwejk, dessen Erlebnisse diese Suite mit sehr kräftigem Pinselstrich zeichnet, was zuweilen wie Filmmusik anmutet. Der zweite Satz heißt „Bay Ganyo in Wien“, entsprechend hört man einige walzerselige Momente und ein Geigensolo, das an die charmant-virtuosen Gustostückerln von Fritz Kreisler erinnert.