Der schwere Weg zum "guten" Gas

Europa sucht in Afrika, Asien und den USA nach neuen Gaslieferanten. Der Rohstoff ist da, aber wie kommt er rasch genug auf den Kontinent?

Wien. Mittwoch war politischer Großkampftag in Sachen Gasversorgung. Während die EU ihren Plan vorlegte, wie der Abschied vom Energielieferanten Moskau glücken soll, entschied die heimische Regierung, dass die russische Gazprom ihren bis dato leeren Erdgasspeicher Haidach in Österreich füllen oder für andere freigeben müsse. Zudem stockte die Republik die mit Budgetmitteln finanzierte strategische Gasreserve auf 20 Terawattstunden auf, womit das Land immerhin zwei Monate im nächsten Winter auf der sicheren Seite sein sollte. Die zusätzlichen Mengen dürften zudem nicht aus Russland stammen, verfügte Energieministerin Leonore Gewessler.

Was die Grün-Politikerin nicht dazusagte ist, woher das Gas genommen werden soll. Österreich ist zu achtzig Prozent auf russische Importe angewiesen. Die gemeinsame Suche nach neuen Lieferanten nimmt selbst auf EU-Ebene nur langsam Gestalt an. Zwar gibt es nun einen Plan, wie der Ausstieg bis 2027 gelingen soll. Doch die Hürden bis dahin bleiben hoch. „Die Presse“ hat sich angesehen, woher Österreich und Europa ihr Gas künftig nehmen könnten – und was erledigt werden muss, damit der Plan aufgeht.



Wo Europa neue Lieferanten findet

Derzeit deckt die Europäische Union 40 Prozent ihrer Gasimporte mit Lieferungen aus Russland, dahinter folgt Norwegen, dann Flüssiggas – und dann kommt lange nichts. Bis 2027 will Brüssel die russischen Importe von zuletzt 168 Milliarden Kubikmetern im Jahr gänzlich ersetzt haben. Einfach wird das nicht. Die Produktion in der EU selbst kann nur noch punktuell in Rumänien und Polen ausgeweitet werden. Norwegen hat seine Lieferungen bereits gesteigert und hat kaum noch zusätzliches Potenzial.

Mehr Chancen gibt es in Afrika. Länder wie Nigeria, Angola, Libyen oder der Senegal sitzen auf großen Gasvorkommen. Auch Ägypten ist ein Hoffnungsträger, hat sich das Land doch zuletzt zu einem großen Gasexporteur gemausert. Doch die Reserven alleine reichen nicht: Auf Länder wie Libyen kann die EU nicht bauen, da die politische Situation zu instabil ist. Ägypten hat sich als Gasexporteur erst kürzlich langfristig an China gebunden. Und bei anderen fehlen schlichtweg die Exportrouten. So ist Nigeria zwar einer der zehn gasreichsten Staaten der Welt, doch ein Anschluss an das Pipelinenetz Europas fehlt bisher. Das könnte sich allerdings ändern: Algerien und Nigeria wollen etwa die Idee der 4000 Kilometer langen Trans-Sahara-Pipeline Nigal wieder aufleben lassen, die Gas durch Algerien direkt nach Europa bringen könnte. Viel mehr als erste Planungen gibt es dazu aber nicht.

Ähnlich unausgegoren sind auch die Pläne von Israel, Zypern und Griechenland, die Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer über eine 1900 Kilometer lange East-Med-Pipeline an der Türkei vorbei nach Westeuropa zu bringen. Das Projekt scheiterte zuletzt an Spannungen mit der Türkei, die ebenfalls Anspruch auf die Gasvorräte erhebt. Relativ sicher scheint derzeit nur eine mögliche Verdoppelung der Gaslieferungen aus Aserbaidschan auf 20 Mrd. Kubikmeter.

So steht und fällt das Vorhaben der EU mit der geplanten Ausweitung der Flüssiggasimporte (LNG). Katar, der bisher größte LNG-Lieferant hat bis 2025 zwar keine freien Mengen für Europa. Dafür haben sich die USA bereit erklärt, ihre Exporte mittelfristig um weitere 50 Milliarden Kubikmeter zu verdreifachen. Dieses Gas wurde jedoch auch bisher bereits am Weltmarkt gehandelt und wird von Europa Ländern wie Indien oder Pakistan weggekauft. Aktuell funktioniert die Versorgung Europas vor allem deshalb so gut, weil das wirtschaftlich strauchelnde China als Abnehmer ausfällt. Ob auch nach einem Wiedererstarken der chinesischen Volkswirtschaft genug LNG für Europa vorhanden ist, ist nicht sicher. Die Öl-Majors scheuen große Investitionen zur Versorgung Europas, da sie wenig Perspektive sehen, solange Brüssel in 15 Jahren komplett auf fossiles Gas verzichten will.

Wo neue Gasleitungen gebaut werden müssen

Damit das nicht-russische Gas auch seinen Weg zu den Verbrauchern findet, muss das europäische Pipelinenetz kräftig umgebaut werden. Die heutige Infrastruktur ist historisch stark nach Osten ausgerichtet. Russland liefert seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Gas vorwiegend über Leitungen durch die Ukraine, Belarus, Polen und die Nordsee nach Westeuropa. Der Versuch, zusätzliche Transportwege zu schaffen, ist vor allem im südlichen Korridor kaum gelungen. Die Nabucco-Pipeline, die Gas aus Aserbaidschan nach Europa hätte bringen sollen, ist gescheitert. Als Ersatz wurde zwar die Tanap/TAP gebaut, die Gas aus dem Raum des kaspischen Meeres zuerst in die Türkei und dann nach Südeuropa bringt. Mit zehn Milliarden Kubikmetern im Jahr ist die Kapazität aber überschaubar. Eine weitere Pipeline im Süden ist die Turkstream, die über das Schwarze Meer Gas liefert. Allerdings ist der Lieferant hier Russland.

Seit den Gaskrisen 2006 und 2009 hat die EU die Gas-Infrastruktur stark verbessert. Die Gasflüsse in den Leitungen können nun geändert werden, sodass sich die EU-Mitglieder auch gegenseitig mit Erdgas aushelfen können. Aber für eine komplett neue Lieferantenstruktur bleibt dennoch einiges zu tun. Das gilt vor allem für die Länder Zentraleuropas, zu denen auch Österreich gehört. Sie sind bisher fast ausschließlich an das russische Leitungsnetz angebunden.

Um die Versorgungssicherheit Österreichs zu gewährleisten, müssten vor allem die Leitungen nach Deutschland ausgeweitet werden, das neben Italien ein wichtiges Transitland für die heimische Versorgung werden würde. Die Leitung in den Süden ist bereits jetzt sehr leistungsfähig. Das Hauptthema ist hierbei somit vor allem die notwendige LNG-Infrastruktur in diesen beiden Nachbarländern mit Zugang zum Meer, damit zusätzliche Gasmengen überhaupt auf den Kontinent kommen.

Dabei mangelt es der EU in Summe gar nicht an LNG-Terminals. Im Vorjahr war die Kapazität nur zur Hälfte genutzt, auch heute sind nicht alle voll ausgelastet. Das hat einen Grund: Die Terminals stehen fast alle auf der iberischen Halbinsel. Von dort kommt das Gas aber nicht ohne weiteres nach Mitteleuropa. Das Nadelöhr ist die geringe Leitungskapazität von 55 Terawattstunden im Jahr zwischen Frankreich und Spanien.

Und auch andere Gründe haben den innereuropäischen Gastransit bisher behindert: So werden in Frankreich bereits im Hochdrucknetz dem Gas Geruchsstoffe beigefügt, in Deutschland passiert das erst im Verteilnetz, weshalb die Deutschen dieses Gas lange Zeit nicht haben wollten.

Welche Alternativen es zu Erdgas gibt

Eine Alternative, deren Vertreter zuletzt immer wieder lautstark auf sich aufmerksam gemacht haben, ist grünes Gas. Die EU hat ein technisches Potenzial, rund 200 Terawattstunden an Biomethan aus Abfällen und Pflanzenresten im Jahr selbst zu erzeugen. Die aktuell hohen Gaspreise könnten einen Ausbau der ansonsten recht teuren Biogas-Produktion antreiben. In Österreich rechnet die Biogas-Branche damit, zumindest ein Fünftel des fossilen Gases bis 2030 mit grünem Gas aus heimischen Rohstoffen ersetzen zu können.

Noch wesentlich größer dürfte jedoch der Effekt durch den Ersatz durch andere Energieträger sein. In Frage kommt hier Biomasse und vor allem Strom, der bei Heizungen in Form von Wärmepumpen und in der Industrie zur Erzeugung von Wasserstoff als Gas-Ersatz zum Einsatz kommt. Dafür braucht es aber viel mehr erneuerbar erzeugte Elektrizität.