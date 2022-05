Schneller Streamen und Surfen

Drei wird in den kommenden Jahren ganz Österreich, bis in die entlegensten Regionen, mit 5G versorgen.

Drei. Das schnellste 5G-Netz für Österreichs Städte und Gemeinden – Drei errichtet ein landesweites 5G-Netz und schließt erstmals auch entlegene Orte an die digitale Zukunft an.

Drei ist Pionier bei der nächsten Etappe des landesweiten 5G-Ausbaus in Österreich. Das 5G-Netz von Drei wurde mehrmals in Folge von Ookla, einem unabhängigen Analyseanbieter, zum schnellsten 5G-Netz des Landes gekürt. Im Mittel erreichten die 5G-Kunden von Drei demnach im zweiten Halbjahr 2021 eine Top-Downloadrate von bis zu 413 Mbit/s. Damit war das 5G-Netz von Drei bei den Echtwerten um 73 Prozent schneller als der nächste Mitbewerber.*

5G für alle

Im Rahmen des größten Ausbauprogramms in der Unternehmensgeschichte wird Drei in den kommenden Jahren ganz Österreich mit 5G versorgen und dabei nicht nur die Ballungszentren, sondern auch die entlegensten ländlichen Gebiete erschließen. Drei stattet dafür seine Mobilfunktürme mit vollkommen neuer Technik aus und errichtet viele Standorte vollständig neu.

Rund 740 Gemeinden, die bisher über keine adäquate Internetverbindung verfügten, werden mit 5G von Drei zum ersten Mal Zugang zu Highspeed-Internet erhalten. Damit leistet Drei einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Digitalisierung und zur erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung des Landes.

Nächste Evolutionsstufe

Bis Jahresende wird Drei bereits etwa zwei Drittel der Haushalte, Unternehmen und Gemeinden mit neuester 5G-Technik versorgen. Mit 5G Standalone entwickelt Drei 5G jetzt schon weiter.

5G Standalone bringt eine noch leistungsstärkere Internetanbindung mit noch rascheren Reaktionszeiten und eine noch stabilere Verbindung. Kann 5G auf einem Quadratkilometer bis zu 100.000 Menschen und Geräte zeitgleich vernetzen, sind es bei 5G SA bis zu einer Million. Die Latenzzeit fällt praktisch weg.

Echtzeit-Internet für Betriebe

Den rund 700.000 heimischen Unternehmen ermöglichte Drei mit 5G Standalone und firmeneigenen Campusnetzen den nächsten Digitalisierungsschritt. Mit dem neuen Highspeed-Breitbandnetz erhalten Betriebe in ganz Österreich eine Internetanbindung in Echtzeit.

Für Industrie und Betriebe, aber auch für Städte und Gemeinden, im Straßenverkehr, in der Drohnensteuerung, in Medien und Medizin eröffnen sich dadurch völlig neue Möglichkeiten der Vernetzung, der Automatisierung, der Fernsteuerung und der Echtzeitübertragung.

Eigenes Netz für Smart Cities

Drei stellt mit Narrowband-IoT (NB-IoT) eine optimierte Datenübertragung für das Internet der Dinge zur Verfügung. NB-IoT hat minimalen Batterieverbrauch und durchdringt selbst dicke Betonwände.

Als erster und einziger Telekommunikationsanbieter hat sich Drei außerdem entschlossen, noch ein weiteres Netz für das Internet der Dinge flächendeckend auszubauen, das LoRaWan (Long Range Wireless­AccessNetwork).

Vor allem für die Smart City eröffnet LoRaWan von Drei neue Möglichkeiten. So können unter anderem die Parkraumbewirtschaftung oder Müllsammelrouten optimiert werden, aber auch Bewässerungen, Beschneiungen und CO2- oder Temperatur-Überwachungen von Veranstaltungssälen. Eine immense Zahl von Geräten ist bereits in der Lage, auf dieser Basis Daten zu übertragen.

Motion Insights

Immer mehr Städte und Gemeinden nützen außerdem DSGVO-konform anonymisierte Bewegungsstromanalysen von Drei, um etwa ihre Verkehrsplanung, Dienstleistungen und Veranstaltungen zu optimieren. Auch etwa im Handel und im Tourismus kommen „Motions Insights“ von Drei bereits erfolgreich zum Einsatz.

Weitere Infos: drei.at/business

* Alle genannten Daten basieren auf einer Analyse von Ookla® von Speedtest Intelligence®-Daten für Q3-Q4 2021. Ookla-Marken werden unter Lizenz verwendet und mit Genehmigung abgedruckt.