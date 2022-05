Österreichs wankelmütiges WM-Schauspiel

Das Eishockeyteam liefert Sensationen gegen Tschechien, verliert aber gegen Norwegen mit 3:5 – der Klassenerhalt bei der A-WM in Finnland winkt dennoch. Und viele Emotionen.

Eishockey hat immer Saison. Wenn andere längst im Freibad liegen, stehen die Cracks noch auf dem Eis. Sie müssen, nachdem Ligen mit Playoffs ewig dauern, jedes Jahr auch noch bei der WM antreten. Ob A- oder B-Niveau: Österreichern war es der Belastung oft zu viel.

So erklärt sich das Pendeln zwischen Elite und zweiter Klasse. In Finnland, Schweden oder Kanada ist Eishockey Volkssport, in Österreich leider eine Randerscheinung. Die eigene Spielkultur litt, weil in der – qualitativ besser gewordenen – ICE-Liga zu viele Legionäre tätig sind.