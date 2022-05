USA richten Luftbrücke für Babymilch ein

In den USA spitzt sich die Versorgungskrise für Säuglingsnahrung zu.

US-Präsident Joe Biden will mit einem Rüstungsgesetz die Versorgungskrise für Säuglingsnahrung beheben. Unter dem Namen „Fly Formula" soll zudem eine Luftbrücke für den Import von Babymilch aus anderen Ländern eingerichtet werden.

In den USA spitzt sich die Versorgungskrise für Säuglingsnahrung zu. US-Präsident Joe Biden greift nach Angaben des US-Präsidialamts nun auf ein Rüstungsgesetz zurück, um die Engpässe in den Supermärkten zu beheben. Mit der Anwendung des Defense Production Act sollen die Hersteller bei der Beschaffung von Zutaten priorisiert werden, die für die Erhöhung der Versorgung benötigt werden, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit.

Die US-Regierung richtet außerdem eine Luftbrücke ein, um Babymilch aus dem Ausland zu importieren. Biden habe dazu die US-Behörden angewiesen, Verkehrsflugzeuge des Verteidigungsministeriums einzusetzen, um zusätzliche Säuglingsnahrung schnell aus anderen Ländern in die Vereinigten Staaten zu bringen. "Die Umgehung der regulären Luftfrachtrouten wird die Einfuhr und den Vertrieb von Säuglingsnahrung beschleunigen und eine kurzfristige Lösung bieten, bis die Hersteller ihre Produktion weiter hochfahren können", erklärte das Weiße Haus.

Die Regale für Babynahrung blieben in den USA zum Teil leer, nachdem US-Marktführer Abbott seine Produkte im Februar nach Beschwerden über bakterielle Infektionen zurückgerufen hatte. Die führenden europäischen Hersteller Reckitt Benckiser und Nestle hatten am Dienstag angekündigt, mehr Babynahrung als gewöhnlich in die USA zu exportieren.

(APA/Reuters)