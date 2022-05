Forum Frohner

FROHNER UNIVERSITÄR

DIE LEHRE AN DER ANGEWANDTEN

In dieser Ausstellung zeigt sich der Künstler Adolf Frohner von seiner universitären Seite: Beleuchtet wird sein künstlerisches Netzwerk während seiner Zeit als Lehrer an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien (heute Universität für angewandte Kunst).

Von 1972 bis 2005 war Frohner in verschiedensten Funktionen an der Angewandten tätig. Zunächst als außerordentlicher Professor für Aktzeichnen, dann als ordentlicher Professor, Leiter der Meisterklasse für Malerei, Dekan und Prorektor.

Besonders während der Zeit, als Frohner den legendären Abendakt leitete, versammelte er seine Kolleg*innen und Student*innen um sich. So bildete Frohners Abendakt-Klasse ein Zentrum für den Austausch an der Angewandten. Mit Hannes Androsch, Bruno Kreiskys Vizekanzler und Finanzminister, organisierte Frohner die Ausstellungsserie „Konfrontationen“. Diese ermöglichte den Studierenden erste öffentliche Auftritte.